AFA: quién es "Fiño", el financista que investigan por más de US$5 millones vinculados a dirigentes

Imagen de 2022 en la que se ve a “Fiño” (izquierda) y a Juan Pablo Beacon (derecha) compartiendo una cena en un restaurante de Liniers. (Foto: TN.com.ar)

La Justicia federal avanza sobre una trama financiera que involucra transferencias internacionales, pagos en efectivo y presuntos intermediarios vinculados al entorno dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ). El foco de la investigación se centra en Fabián Adolfo Krunfli , conocido como “Fiño”, el hombre que habría trasladado grandes sumas de dinero hacia una oficina del microcentro porteño.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el monto bajo análisis asciende a US$5.280.534 , distribuidos en 26 entregas en efectivo que se habrían realizado entre febrero y mayo de 2022. Los pagos, siempre según el material que analiza la Justicia, terminarían en una oficina vinculada a Juan Pablo Beacon , ex colaborador cercano de Pablo Toviggino.

La investigación se apoya en chats, audios y documentos que reconstruyen la posible ruta del dinero. El material se encuentra bajo análisis técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) , organismo que asiste a los tribunales en causas de alta complejidad.

Una oficina del microcentro en el centro de la investigación

tapia toviggino afa La Justicia investiga presuntos movimientos millonarios vinculados al entorno de la AFA.

El expediente menciona repetidamente una dirección ubicada en Lavalle 1718, piso 4°, oficina C, en pleno microcentro de Buenos Aires. Según los mensajes incorporados a la causa, ese despacho funcionaba como punto de entrega del dinero.

En uno de los intercambios fechados el 23 de febrero de 2022, Krunfli consulta por la dirección donde debía realizar una entrega. Beacon responde con los datos de la oficina y le pide que lo mantenga informado sobre la llegada del dinero.

En el mismo intercambio aparece una referencia a retener el 10% del total, una cifra que, según la hipótesis judicial, correspondería a comisiones dentro del circuito financiero investigado. El resto del dinero quedaría destinado a otros destinatarios aún bajo análisis.

Los chats también describen detalles logísticos de las entregas. En algunos mensajes, Krunfli señala que el dinero se encontraba en camino y que debía ser recibido personalmente por Beacon.

La documentación menciona además que, en ciertas ocasiones, el dinero llegaba mediante custodios o intermediarios. En el expediente aparece la palabra “gurka” para describir a quienes trasladaban los fajos de dólares hasta la oficina.

El circuito financiero bajo análisis

chiqui tapia (1) La investigación judicial analiza el circuito financiero que administró fondos de la AFA por más de USD 13 millones en menos de un año.

La investigación reconstruye una posible secuencia que comenzaba fuera de la Argentina. Según la hipótesis judicial, Javier Faroni autorizaba transferencias desde la empresa TourProdEnter, firma que recibía fondos de la AFA en el exterior.

Esos recursos se dirigían luego hacia Dicetel, una empresa radicada en Miami que aparece en el expediente como presunta sociedad fantasma. Después de ese paso, el dinero regresaba al país a través de mecanismos financieros aún bajo análisis.

Una financiera ubicada en Avenida Corrientes 456, piso 3, aparece en la causa como el lugar donde se preparaban los pagos en efectivo. En ese edificio operan la Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Fénix y Serviam Cooperativa Vivienda Crédito y Consumo Limitada.

Según la reconstrucción judicial, Krunfli retiraba allí los montos y organizaba la entrega. Luego trasladaba los dólares hasta la oficina de Lavalle o enviaba a terceros con el dinero.

Desde ese despacho, el circuito continuaba con nuevas entregas. En algunos casos, el dinero terminaba en Posadas 1111, dirección que figura en la causa como una supuesta oficina vinculada a Toviggino. También aparecen referencias a movimientos en una oficina de la calle Montevideo.

Un ejemplo detallado en el expediente describe una transferencia de US$325.000. Sobre ese total, el 10% se destinaba a comisiones. Dentro de ese porcentaje, el 8% quedaría para un intermediario identificado como Marcelo Aracena y el 1% para Krunfli. El otro 1% correspondería a Beacon.

Chats, audios y una foto bajo análisis

afa comunicado

El expediente incorpora distintos elementos de prueba que buscan reconstruir la relación entre los involucrados. Entre ellos aparece una fotografía tomada en 2022, donde Krunfli y Beacon comparten una cena en un restaurante.

La imagen forma parte del material que analizan el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Los investigadores intentan determinar el contexto del encuentro y su relación con los movimientos financieros investigados.

También aparecen audios intercambiados entre el financista y Beacon. En uno de esos registros se menciona una discusión por una entrega en la que faltarían US$2000. El diálogo muestra tensiones por la diferencia en el dinero recibido.

Otro audio, fechado en marzo de 2022, muestra preocupación por una transferencia que no aparecía acreditada. En ese intercambio se menciona un movimiento cercano a US$425.000, cuyo destino formaba parte del circuito bajo investigación.

El trasfondo de la causa incluye el análisis de fondos internacionales que recibió la AFA, vinculados a sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play. En total, el expediente menciona US$260 millones ingresados desde el exterior.

Parte de esos recursos habría terminado en empresas señaladas como sociedades fantasma. Entre ellas figura Dicetel, que recibió US$4,8 millones, una cifra que ahora se encuentra bajo revisión judicial dentro de una investigación que todavía continúa abierta.