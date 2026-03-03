AFA ratificó el paro y el fin de semana no habrá partidos del fútbol argentino

Los dirigentes de los clubes confirmaron en la reunión del martes que no habrá acción oficial en ninguna categoría.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió, a través de sus dirigentes, que el paro se mantendrá a pesar de las dudas que surgieron en las últimas horas. Por eso, la novena fecha del Torneo Apertura de primera , junto con las demás categorías, quedará oficialmente suspendida, según confirmaron fuentes dirigenciales.

A partir del mediodía, los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y la decisión ya está tomada: no hay fútbol .

Entre las opciones que se habían analizado para recuperar la fecha 9, se eligió el 3 de mayo .

El fin de la fase regular del Apertura será el 26 de abril, por lo cual se modificaron las fechas de los playoffs. En sus redes oficiales, la Liga informó: "La fecha 9 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Quedando establecido que los Octavos de Final se jugarán el fin de semana del domingo 10/5, los Cuartos entre semana (miércoles 13/5), las Semifinales el fin de semana del domingo 17/5, y la final el domingo 24 de mayo".

Para defender a los dirigentes acusados

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional confirmaron el paro con el objetivo de hacer visible la defensa de los dirigentes principales de AFA, acusados por el gobierno nacional.

Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a él y a Pablo Toviggino, su mano derecha, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Los partidos de la LPF que se suspenderán por el paro

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo