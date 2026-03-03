De la UNCo al mundo: abre la diplomatura que enseña a fabricar el mejor helado artesanal

La carrera une la ciencia con la tradición gastronómica. El acto contará con el capitán del equipo argentino que fue podio en el Mundial del Helado en Italia.

La diplomatura de elaboración de helados artesanales de la Universidad Nacional del Comahue anunció su sexta edición.

La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) anuncia el comienzo de la sexta cohorte de la Diplomatura Latinoamericana en Elaboración de Helados Artesanales , un programa académico que se ha consolidado como referente en la formación de excelencia y en la innovación tecnológica aplicada al sector productivo heladero.

El acto de apertura se realizará el viernes 6 de marzo a las 11:00 horas, en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la UNCo, en la ciudad de Neuquén.

La diplomatura, que ya cuenta con cinco ediciones previas, se ha convertido en un espacio de encuentro entre la universidad pública y el sector productivo, promoviendo la profesionalización de un rubro que combina tradición artesanal con innovación científica. Su objetivo es fortalecer la calidad de la producción heladera en la región y en Latinoamérica, aportando conocimientos técnicos, creatividad y herramientas de gestión.

Está destinada, prioritariamente a personas que ya tienen una heladería "pero que desean innovar y actualizarse".

image

El acto de apertura

El inicio de esta nueva camada contará con la presencia de las máximas autoridades de la UNCo y de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, junto a representantes de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). También participarán docentes de la diplomatura y reconocidos invitados especiales:

Eduardo Zacaria , maestro heladero y profesor de la diplomatura, capitán del equipo argentino que obtuvo el 3° puesto en la Gelato World Cup en Rimini, Italia.

, maestro heladero y profesor de la diplomatura, capitán del equipo argentino que obtuvo el 3° puesto en la Gelato World Cup en Rimini, Italia. Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, referente institucional del sector artesanal en Argentina.

Equipo argentino gelato world cup

El encuentro incluirá una degustación de helados artesanales elaborados por heladerías neuquinas asociadas a AFADHYA, reafirmando el vínculo entre la universidad y el entramado productivo local.

Esta actividad busca mostrar cómo la formación académica y la práctica profesional se complementan para impulsar la calidad y la innovación en la industria.

La diplomatura como apuesta para el fortalecimiento de la economía regional

"La diplomatura no solo transmite conocimientos técnicos, sino que también fomenta la creatividad y la pasión por una de las expresiones más emblemáticas de la cultura alimentaria argentina. La UNCo, a través de esta propuesta, reafirma su compromiso con la formación de profesionales capaces de transformar el sector productivo y proyectar la identidad regional en escenarios internacionales", declararon en un comunicado desde la casa de altos estudios.

"El inicio de la 6° Cohorte de la Diplomatura Latinoamericana en Elaboración de Helados Artesanales marca un nuevo capítulo en la historia de la UNCo, que continúa apostando por la innovación, la excelencia académica y el fortalecimiento de la economía regional", agregaron.

"La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos se consolida como referente en la formación de calidad en el rubro gastronómico, integrando ciencia, tradición y cultura en cada propuesta académica", cierra el comunicado.

Cómo inscribirse a la diplomatura de helados artesanales

Pasos para la inscripción: