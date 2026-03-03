"Acto de estricta justicia": Figueroa inauguró el Parque Solar Los Chihuidos

El gobernador pidió disculpas por la situación energética en la que se encontraba la localidad. A partir de ahora, los vecinos contarán con energía eléctrica las 24 horas.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes la inauguración del Parque Solar Los Chihuidos , que permitirá que la comunidad local acceda por primera vez a energía renovable y continua durante las 24 horas del día .

“En nombre del Estado, le pido disculpas a cada poblador y a cada familia que durante años esperó lo que debía ser un derecho . Hubo quienes miraron a la provincia solo desde la capital y no entendieron lo que se vive en el interior, donde cada dificultad pesa el doble ”, aseguró el gobernador.

“Pido disculpas por las postergaciones, por no haber llegado a tiempo, por no haber puesto la mirada donde había que ponerla. Nuestro compromiso es mirar cada rincón de la provincia, reconocer el esfuerzo de su gente y garantizar los mismos derechos y oportunidades para todos”, remarcó.

El gobierno neuquino gestionó el proyecto y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) se encargará de operar la nueva infraestructura. La obra fue construida y financiada por PAE e YPF.

La puesta en marcha del parque fue posible tras la finalización de la nueva red de distribución eléctrica, ejecutada por el EPEN y financiada a través de un fondo de la secretaría de Ambiente con aportes de PAE. Esta obra finalizó en septiembre de 2025 e incluyó la renovación del tendido, la instalación de líneas, subestaciones transformadoras y alumbrado público LED, y constituyó un paso indispensable para habilitar el nuevo sistema solar.

Presencia

“Las empresas son más valiosas cuando están presentes en el territorio ayudando a la gente”, destacó el gobernador. Consideró como un “acto de justicia” que los habitantes de Los Chihuidos puedan contar con el servicio eléctrico las 24 horas. “Es lo mínimo que deberían haber tenido hace muchos años”, señaló.

“Estoy convencido de que, por más que muchos nos quieran poner el pie encima, vamos a tener la fuerza para levantarles el pie y decirles que podemos hacer esta provincia mucho más grande”, indicó.

“Hoy podemos decir que, si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”, manifestó el gobernador y agregó: “Queremos que valoren nuestro trabajo y que cuando se refieren a toda la riqueza de nuestro subsuelo, digan que esa riqueza viene de Neuquén; no de una roca, sino del trabajo de cientos de miles de neuquinos que todos los días estamos poniendo de pie al país”.

Vaca Muerta

“Sin el superávit que genera Vaca Muerta, no podría existir hoy un programa económico”, recalcó y señaló: “Ojalá que toda la Argentina hable de los neuquinos y de su trabajo”.

“Detrás de todo esto hay mucho trabajo, dedicación, coordinación y proyección, pero no sirve de nada si no miramos a los ojos a la gente y entendemos qué es lo que vive todos los días”, señaló Figueroa y consideró que “es muy importante ponerse en el lugar de una familia que mira desde el interior todo lo que sucede en la ciudad de Neuquén”.

Por último, el gobernador aseveró que “es muy diferente mirar la provincia desde el interior que mirarla desde la capital o desde el obelisco. Tenemos que poner la otra mirada, la de quienes viven las dificultades cotidianas y necesitan respuestas concretas”.

Orgullo

El presidente de la comisión de fomento, Gabriel Rojas indicó que “es un orgullo para nosotros después de tanto tiempo, de tantos años de trabajo y de insistencia, contar con la energía”. “Fueron montones de promesas que no se cumplieron”, añadió y comentó: “Se nombró mucho la represa de Chihuido. Me dijeron ‘quédate tranquilo, cuando se haga la obra de Chihuido van a tener la luz’. Seguimos esperando”.

Agradeció al gobernador porque “no contó votos, sino que contó gente que necesita”. “Gracias a todos los que hicieron posible esto”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves destacó la decisión política de revertir “esta injusticia que venía sufriendo toda la localidad” y manifestó: “Que en el corazón de Vaca Muerta no tengan luz las 24 horas del día, era algo poco creíble”.

“Cuando asumimos en la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales encontramos que había un fondo que pocos conocían que existía, que era el fondo de las servidumbres, que tiene por ley un destino específico y estaba desordenado. El gobernador nos indicó que ese fondo lo teníamos que ordenar y transparentar hacia dónde iban esos recursos. De ahí sale el financiamiento para hacer la obra de distribución”, relató.

Apuesta

“Pan American no vino solo a cumplir con esta obligación, sino que vino a redoblar la apuesta: no nos podemos quedar solamente con eso y queremos invertir en el parque solar”, explicó Esteves.

Nicolás Fernández Arroyo, responsable de Relaciones Institucionales de PAE, afirmó que “la inauguración del parque solar marca un antes y un después para la comunidad. Acompañar este proyecto y ver hoy a Los Chihuidos acceder a energía las 24 horas nos llena de orgullo”.

“Esta iniciativa sintetiza nuestro compromiso con Neuquén y con el desarrollo de soluciones energéticas sustentables para las comunidades donde estamos presentes”, aseguró Fernández Arroyo.

El presidente del EPEN, Mario Moya explicó que proyecto permite una “solución de fondo” al abastecimiento eléctrico de la localidad y detalló que se trata de un “parque solar, una mini red híbrida que no solamente son los 288 paneles, sino que también está acompañado de baterías que hacen de respaldo”.

“Tenemos una potencia instalada de 200 kilowatts. Las baterías nos permiten, además, en el caso de que no tengamos buenas condiciones climatológicas, tener dos días de reserva. Y un grupo también ante una eventualidad”, agregó.

También participaron de las actividades el ministro de Salud, Martín Regueiro; el delegado de la Región Alto Neuquén, Néstor Fuentes; intendentes, personal de las empresas involucradas en el proyecto y vecinos de la localidad.

El parque

El parque solar cuenta con 288 paneles fotovoltaicos con capacidad de 200 kw, un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh con autonomía de hasta dos días, y un sistema híbrido solar-diésel que permitirá reducir más del 70% del consumo de combustible. Para la Provincia, la incorporación de estas baterías de almacenamiento constituye un componente esencial para asegurar energía continua incluso en ausencia de radiación solar, un cambio radical respecto del sistema diésel que solo permitía 13 horas de electricidad por día y requería un elevado esfuerzo operativo y económico de la comunidad.

La operación y mantenimiento del parque estará a cargo del EPEN, asegurando continuidad y gestión local del sistema.

La inauguración representa un avance estructural para Los Chihuidos, ya que permitirá ampliar actividades productivas, mejorar servicios comunitarios y fortalecer el desarrollo local a partir del acceso continuo a la energía.

Este parque solar fue gestionado por el gobierno provincial, que desde la asunción de Figueroa se propuso asegurar que la energía producida en Neuquén llegue primero a sus habitantes, priorizando el acceso equitativo a servicios esenciales en todo el territorio. La iniciativa forma parte de una agenda orientada a reducir brechas históricas entre regiones y fortalecer la infraestructura que sostiene la vida cotidiana de las comunidades más aisladas.

La comunidad de Los Chihuidos se encuentra dentro del área Aguada Pichana Oeste, donde PAE es socio mayoritario y operador junto a YPF.

Para PAE este proyecto constituye un hito significativo en materia de infraestructura social y energética. Desde 2017, la compañía acompaña a la comunidad a través de diversas iniciativas de sustentabilidad enfocadas en mejorar el acceso al agua y la energía, fortalecer organizaciones locales, promover prácticas productivas sostenibles y contribuir a un entorno comunitario más integrado. Este trabajo territorial de largo plazo ayudó a consolidar capacidades locales que hoy resultan claves para la apropiación del parque solar.

Además, durante el acto de inauguración se firmaron dos nuevos acuerdos que profundizan el trabajo conjunto entre la Provincia, PAE y la comunidad: el Programa de Eficiencia Energética, orientado a promover buenas prácticas de uso responsable y gestión eficiente de la energía con protagonismo del EPEN; y la continuidad del Programa Chihuidos Sustentable, que da seguimiento y consolida las iniciativas comunitarias y productivas que PAE impulsa desde 2017, fortaleciendo una transición energética con participación local.