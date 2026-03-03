Se logró la condena de un narco tras el primer juicio oral por microtráfico en Neuquén

El juicio se desarrolló la semana pasada. La Oficina Judicial fijará la fecha para el juicio de cesura en los próximos días.

Tras un juicio de cinco días, la fiscalía neuquina logró condenar a un narco que no accedió a un acuerdo de responsabilidad. Se demostró que manejaba un kiosco narco en el oeste capitalino y recibirá una condena de prisión efectiva.

Luego de lograr 93 condenas por delitos vinculados al microtráfico de drogas mediante acuerdos en el transcurso del último año, el Ministerio Público Fiscal (MPF) obtuvo la primera declaración de responsabilidad de un acusado mediante la realización de un juicio oral y público.

La condena fue dictada por unanimidad de los tres jueces que integraron el tribunal y el veredicto se conoció el lunes al mediodía, durante una audiencia en la Ciudad Judicial en la que el acusado, David Arriagada , fue declarado responsable del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de autor.

El tribunal planteó que el Ministerio Público Fiscal acreditó la teoría del caso que presentó: que Arriagada comercializó cocaína y marihuana al menos desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 17 de abril de ese año, en un kiosco narco ubicado en el sector Peumayén del barrio Cuenca XV.

La actividad fue realizada principalmente en horarios de tarde y noche, con la colaboración de Héctor Maximiliano Tarifeño y Leandro Nicolás Poblete, quienes vendían los estupefacientes en su nombre, le rendían cuentas sobre la mercadería y los ingresos, y recibían indicaciones sobre el depósito de elementos vinculados al ilícito.

Fiscal Silvia Moreira

Entre la prueba que presentó el MPF, el tribunal remarcó las tareas de observación que fueron realizadas durante 13 días por la Policía, periodo en el que registraron 51 movimientos sospechosos, en los que “llegaban personas, permanecían escasos minutos y se retiraban manipulando objetos pequeños (…) Este patrón es consistente y propio de la dinámica de expendio minorista de narcóticos y las imágenes proyectadas que pudieron observar los jueces, dieron cuenta de ello”, indicó el tribunal.

Además, los jueces valoraron el análisis económico-financiero que presentó el Ministerio Público Fiscal. “El perito contador aportó evidencia financiera de enorme relevancia. Entendemos en el periodo específico atribuido, esto es alrededor de 20 días, los ingresos ascendieron a un poco más de 14 millones de pesos, compuesto por 1620 aportes en distintos momentos entre esa fecha”.

Sobre esto último, el tribunal remarcó que el acusado “se presentó durante el debate como un ayudante de albañil”, y testigos que declararon durante el juicio indicaron que ese monto de 14 millones no coincide con la supuesta remuneración por ejercer ese oficio en ese lapso.

kiosco narco neuquen.jpg Los narcos estaban bajo sospecha por el manejo de puntos de venta de drogas pero se vieron favorecidos por la ausencia de pruebas incriminantes.

El 17 de abril de 2025, alrededor de las 18:50, se realizó un allanamiento en la casa donde operaba el imputado. Se secuestraron seis envoltorios con clorhidrato de cocaína (1,6 gramos); 2,8 gramos de marihuana en un doble fondo bajo la mesa; una balanza digital con restos de la sustancia, recortes de nylon y $53.500 en efectivo sobre una mesa.

También se halló marihuana en proceso de secado y $323.000 en efectivo en una heladera; otros 55,9 gramos de clorhidrato de cocaína en el hueco de una pared; y otros 12 envoltorios con marihuana dosificada (22,5 gramos) y 5,9 gramos de la misma sustancia en forma de cogollos dentro de una mochila. Toda esta prueba también fue tenida en cuenta por los jueces para arribar a la sentencia de responsabilidad.

Primer juicio exitoso

El juicio fue el primero que se realizó en Neuquén por un delito de microtráfico de drogas, desde que a fines de febrero de 2025 la provincia asumió la competencia para investigar la comercialización de drogas, que antes dependía de la justicia federal.

Las 93 condenas que se impusieron en las diversas circunscripciones judiciales antes de este juicio, fueron mediante acuerdos: esto implica que las personas acusadas, ante la información recolectada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial en el contexto de las investigaciones, aceptaron su responsabilidad en los hechos y la imposición de las penas efectivas o condicionales –según la gravedad de cada caso-, sin la necesidad de que se produzca prueba a través de un juicio oral y público.

kiosco narco neuquen (1).jpg

La acusación en este primer juicio la impulsó la fiscal del caso Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega, de la fiscalía de Narcocriminalidad. Durante cinco días de juicio y tras la declaración de 14 testigos de la fiscalía y tres de la defensa, el tribunal integrado por Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees, declaró la responsabilidad del acusado.

La pena que deberá cumplir Arriagada se discutirá en los próximos días en el proceso de cesura.