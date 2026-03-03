Horror en Estados Unidos: trabajó como asistente veterinaria y fue asesinada por perros

La autopsia confirmó que la mujer murió por las lesiones causadas por animales del vecindario, que fueron incautados y puestos en cuarentena.

Una mujer de 74 año s que había trabajado como asistente veterinaria fue asesinada por perros en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos . La autopsia descartó que su muerte se produjera por causas naturales y determinó que se debió a las lesiones causadas por los animales.

La víctima fue identificada como Diane Emily Pellington , domiciliada en Murphy, quien fue encontrada sin vida el pasado 25 de febrero en la comunidad de Hiwassee Dam, en el condado de Cherokee, luego de que su familia solicitara un control de bienestar en su vivienda ubicada sobre Cross Creek Lane.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cherokee encabezó el procedimiento inicial y luego solicitó asistencia de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte para avanzar con las pericias. Las primeras actuaciones incluyeron un relevamiento de la escena y la recopilación de evidencia.

Dos días después del hallazgo del cuerpo de la mujer, se le practicó la autopsia en el Atrium Wake Forest Baptist Medical Center, en la ciudad de Winston-Salem. Según reconocieron autoridades locales, los primeros resultados establecieron que las heridas causadas por los perros fueron el factor determinante para su muerte. De momento, se desconocen las causas del ataque.

Qué ocurrió con los perros

Durante la noche del 27 de febrero, los investigadores incautaron tres perros que residían en una propiedad cercana a la vivienda de la víctima.

Según los investigadores, los animales eran conocidos en el vecindario y se encontraban en la propiedad de su dueño al momento del ataque. Ahora permanecen en cuarentena mientras avanza la investigación.

Mujer perros 3 La Oficina del Sheriff del Condado de Cherokee encabezó inicialmente la investigación.

En el operativo también colaboraron la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte, la Oficina del Fiscal del Distrito local y el Departamento de Bomberos de la Presa Hiwassee.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Cherokee envía nuestras condolencias a la familia de la Sra. Pellington y la acompañará en sus pensamientos y oraciones”, se leyó en un comunicado oficial. Además, agregó: “También solicitamos que todos respeten su privacidad mientras atraviesan este momento difícil”.

Quién era la mujer asesinada por los perros

Diane Emily Pellington residía en Murphy. Era hija de Robert y Lillian Courter Pellington y, según el obituario difundido por la funeraria Towson-Rose, había trabajado como asistente veterinaria.

“Le encantaba todo lo relacionado con la investigación y estar al aire libre. Diane era una mujer muy organizada y espiritual. Le encantaba pasar tiempo con su familia, especialmente con sus nietos y bisnietos. Diane era una abuela muy cariñosa, y todo giraba en torno a sus nietos”, se expresó en ese texto.

Mujer perros 2 Diane Pellington, la asistente veterinaria que murió tras un brutal ataque de perros

Había sufrido la pérdida de uno de sus cinco hijos y de sus dos hermanos. Tenía, además, 16 nietos y 5 bisnietos. El 2 de marzo su familia le realizó un velatorio privado.

Otro casi similar en Texas

En octubre pasado, dos pitbulls mataron a su dueño en la parte delantera de la vivienda donde vivían en el condado de Galveston, Texas, Estados Unidos. La víctima, que fue atacada de manera sorpresiva y salvaje por sus mascotas, murió de camino al hospital al que era trasladado debido a las graves heridas sufridas.

Según testigos, el hombre, de unos 40 años, intentó que sus mascotas ingresaran a su domicilio, después de salir a ladrarle a un carrito de golf que pasaba por la calle.

Tras recibir un llamado al 911, la Policía llegó hasta el lugar y vio cómo uno de los pitbulls mordía a su dueño en el brazo, sin querer soltarlo. Ante ese panorama, para proteger a la víctima, uno de los agentes le disparó al animal, que recién en ese momento liberó a su dueño. El otro perro, en tanto, se retiró a una esquina del patio.