Chubut: se le escapó un pitbull, le mordió la cara a una mujer y ahora tiene que pagarle $450.000

El acuerdo alcanzado, que también fue aceptado por la fiscal Ivana González, prevé que el responsable del perro, identificado como G.M., cumplirá el resarcimiento en tres cuotas mensuales de $150.000, pagando la primera en lo inmediato.

Deberá cumplir “bajo apercibimiento de continuar la causa según su estadio procesal y, el causante agravar su situación procesal en dicha causa”, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Cómo fue el ataque

El brutal ataque sucedió el sábado 6 de abril de 2024 cerca de las 10:40 de la mañana, cuando Lillo salía de trabajar en el club Drai Goch.

Cuando cruzaba la cancha de rugby de Gaiman rumbo a su casa en la zona, el perro salió como loco del patio de una casa y arremetió contra ella.

“Siento que viene algo detrás, me doy vuelta, el perro me salta al cuello, pongo la mano, me agarra la cara, le bajo la cabeza y lo agarro de la piel de abajo”, contó la víctima a Diario Jornada poco después sobre la difícil experiencia que le tocó vivir.

La mujer contó que ese día había pensado en llevar al trabajo a su hijo de un año, pero que por suerte luego descartó esa posibilidad, que podría haber resultado en una tragedia.

Mordida pitbull gaiman.jpg Mariana Gabriela Lillo, la mujer que sufrió el violento ataque de un pitbull en Gaiman, Chubut.

También dijo que tenía registrado al pitbull y sabía que “era bravo”, porque además de trabajar en el club, también cuidaba a una mujer mayor que vive en la casa de al lado, desde donde veía al animal dar vueltas en círculo y arremeter contra las rejas cada vez que pasaba alguien. Lo que nunca imaginó es que algún día podría atravesarlas.

Según se determinó, el perro se escapó de la vivienda a través de un cerco alambrado roto. “Se escapó por ahí, cruzó a la cancha y fue directo a atacarme”, contó la mujer.

“Sentí que algo me había mordido, pero no un dolor tan grande”, describió. Tras el ataque, apareció el dueño del animal y cuando ella notó que estaba sangrando, entonces sí se preocupó un poco más.

Usó la campera para limpiarse y presionar para que no saliera más sangre, y siguió camino. Fueron una amiga y su hija quienes posteriormente, al ver las heridas que tenía, la llevaron a hacer ver en el hospital, donde una médica le suturó las heridas en la mejilla, mentón y labios, y le curó varias más en la boca.

Qué pasará con el perro

El miércoles posterior al ataque, Zoonosis se llevó al pitbull, que estuvo varios días bajo vigilancia y además fue sometido a estudios antirrábicos, tal como estipulan los protocolos.

“La verdad me duele decir que quiero que lo duerman, ese perrito no tiene cura”, dijo en aquel momento la víctima del ataque, dando lugar a una polémica en torno a la habilitación -o no- de la eutanasia en estos casos.

Pero lo cierto es que esa posibilidad no está prevista ni es legal. Sólo está permitida cuando la decide un veterinario para evitarle sufrimiento a un animal.

Una vez más, desde distintas organizaciones proteccionistas reiteraron que el problema no son los perros, sino los dueños que actúan con negligencia o desaprensión. Y que por eso existe un procedimiento por el cual el animal es controlado y se les cobra una multa a los dueños, que son intimados para que tomen precauciones y eviten que los hechos se repitan.

Perro pitbull En su momento, el pitbull fue retirado por personal de Zoonosis y ahora su dueño busca dejarlo al cuidado de alguna organización que pueda tenerlo sin riesgos para los demás (foto ilustrativa)

Claro que desde esos mismos sectores alertan hace tiempo que con la ley actual no alcanza. Y piden cambios.

En el momento del ataque, se decidió que el pitbull siguiera viviendo en un canil, aislado de los demás perros, hasta que la Justicia decidiera qué hacer con él. Ahora, el Ministerio Público Fiscal informó que tras el acuerdo abreviado, su dueño está haciendo gestiones para que alguna organización de cuidado de animales se haga cargo de tenerlo con las medidas precautorias indicadas, en función de sus antecedentes.

Reclamos y nueva fiscalía especializada en Chubut

El caso se da en un momento en que las malas conductas de los dueños de animales domésticos, tanto por el maltrato como el incumplimiento de precauciones mínimas en lo que hace a razas consideradas peligrosas, se metió en la agenda luego de que hallaran a un perrito enterrado vivo en las afueras de la misma localidad chubutense donde se produjo este ataque.

Luego de ese episodio, hubo una nueva marcha de reclamo en Trelew, convocada por organizaciones proteccionistas, para que se modifiquen las leyes y se endurezcan las penas a los infractores.

Pero además, empezó a funcionar una fiscalía especializada en cuestiones de maltrato animal, un proyecto que se había anunciado en diciembre, durante el histórico juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo.

Esta nueva unidad funciona como una suerte de asesoría para quienes intervienen en causas de la provincia vinculadas con este problema y cuestiones de medio ambiente.