Nueva vida para una perra galga que llevaban a robar ganado encerrada en un baúl

Una perra galga que fue rescatada del baúl de un auto y era utilizada para cometer robos de ganado en campos de Chubut fue rescatada y entregada en guarda transitoria a una vecina de Puerto Madryn. La medida fue dispuesta por la Fiscalía de esa ciudad en el marco de una causa penal por abigeato, y apunta a proteger al animal mientras avanza la investigación judicial.

El 2 de febrero , efectivos de la policía de Chubut detuvieron a dos hombres —ambos con libertad condicional — durante un control de rutina en el cruce de las rutas proviunciales 1 y 5.

Segun informó en su momento el Ministerio Público Fiscal de la provincia, “al detener la marcha de un automóvil Volkswagen Vento, los efectivos advirtieron a simple vista la presencia de animales ovinos maniatados en el asiento trasero del rodado”, según indicaron E informaron: “Las ovejas habían sido sustraídas de un campo cercano”.

En el vehículo viajaban dos hombres mayores de edad y un menor, lo que motivó la intervención del Servicio de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente y de la Asesoría de Familia. Pero cuando inspeccionaron el baúl del auto, los policías hallaron además a la perra.

Como resultado del procedimiento, se dispuso el secuestro del vehículo, dos ovejas, un cordero y la galga rescatada, con participación también de personal de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis municipal, que tomó intervención respecto del estado sanitario de los animales.

El auto en el que llevaban a la perra galgo a robar ganado - Chubut El VW Vento en el que llevaban encerrada a la galga: según la fiscalía, la usaron reiteradamente para correr, encerrar y atrapar ganado ajeno en campos de Chubut.

Durante la posterior audiencia de control de detención, la Fiscalía imputó a Isaac Johnston y Gustavo Fabián Méndez, ambos de 27 años, por el delito de abigeato, previsto en el artículo 167 ter del Código Penal, que sanciona la sustracción de ganado.

Además, se había podido establecer que los dos acusados tenían antecedentes penales se encontraban en libertad condicional por haber cumplido parte de sus condenas anteriores. En base a esto, la jueza resolvió dictar 60 días de prisión preventiva.

El destino de la perra que llevaban a robar

Las ovejas fueron restituidas a su propietario. Pero el destino de la galga no estaba tan claro. La investigación posterior permitió establecer que el animal era empleado de forma sistemática para perseguir y acorralar al ganado durante los robos en campos de la zona, una práctica habitual en este tipo de delitos rurales.

Además, se constató que la perra no se encontraba en condiciones adecuadas, lo que generó una señal de alarma sobre su estado y su exposición permanente a situaciones de riesgo.

Ante ese panorama, el Ministerio Público Fiscal dispuso el resguardo preventivo de la galga para evitar que continuara siendo utilizada en actividades delictivas. La medida fue autorizada judicialmente y coordinada con las autoridades competentes.

Galgo rescatada - la usaban para robar ganado en Chubut Uno de los primeros paseos de la galga en Puerto Madryn, con su nueva tutora.

Dentro del expediente, que encuadró el hecho en el delito de abigeato - apoderamiento ilegítimo de ganado- la Fiscalía incorporó también el rol que cumplía el animal en la dinámica del ilícito, lo que abrió una necesidad concreta: definir qué ocurría con la perra durante el proceso judicial.

Nuevo hogar en Puerto Madryn

La solución fue una guarda transitoria: la galga fue entregada a una vecina de Puerto Madryn, quien asumió el compromiso de brindarle atención veterinaria, alimentación y un entorno seguro y afectivo.

La adopción tiene carácter provisorio y se mantendrá hasta que la autoridad judicial determine de manera definitiva la situación del animal en el marco de la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que "este tipo de decisiones buscan impedir que los animales involucrados en causas penales queden desprotegidos mientras se sustancia la investigación".