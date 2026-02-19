Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: la buscaban 60 personas y la hallaron donde había ido a bucear

El cuerpo de la joven fue encontrado después de dos días, en la popa del buque hundido que funcionaba como parque subacuático. Detalles del operativo.

Prefectura Naval Argentina dio a conocer el procedimiento mediante el cual fue hallado el cuerpo de Sofía Devries, la joven influencer que murió mientras buceaba en aguas cercanas a la costa de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut .

Sofía, una influencer bonaerense de 23 años, desapareció el lunes 16 de febrero durante una inmersión en grupo en un parque submarino del Golfo Nuevo , especialmente diseñado para estas actividades subacuáticas que en Puerto Madryn -oficialmente considerada la Capital Nacional del Buceo - tienen un enorme desarrollo.

Su cuerpo fue hallado después de una intensa búsqueda de dos días, poco después del mediodía de este miércoles. De acuerdo con el parte oficial de Prefectura, 60 efectivos participaron del operativo, e n agua y en tierra, con importante apoyo tecnológico.

Un enorme operativo

La búsqueda se organizó con epicentro en el Parque Submarino Hu Shun Yu 809, en el Golfo Nuevo. Ése es el lugar al que había ido a bucear Sofía Devries y donde la hallaron sin vida después de 48 horas.

El Hu Shun Yu 809 es un parque artificial de buceo en Puerto Madryn El Hu Shun Yu 809 es un parque artificial de buceo en Puerto Madryn.

Se trata de un espacio especialmente diseñado para bucear, construido a partir de un buque chino hundido que se utilizó para generar un arrecife artificial.

Sofía fue encontrada en la popa de ese barco, a 20 metros de profundidad. Pocas horas después del accidente, el jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagener, ya había advertido que debido a la profundidad en la que la joven se encontraba en el momento de su desaparición, las posibilidades de hallarla con vida eran nulas.

En relación con el protocolo de búsqueda y rescate, el comunicado de la fuerza de seguridad remarca que se trató de un despliegue “amplio” y “coordinado”, con intervención de personal especializado y con cobertura integral del área.

Se utilizó el guardacostas GC-65 Martín García como plataforma principal, junto con una embarcación semirrígida y dos motos de agua. También se utilizó un ROV (vehículo operado de forma remota) para asistir las tareas en profundidad y reforzar el rastreo en zonas de difícil acceso y baja visibilidad.

La lógica, según la descripción oficial, fue sostener el rastrillaje en superficie y ampliar el radio de rastreo con unidades ágiles.

Busqueda Sofia Devries en Puerto Madryn - Apareció el cuerpo El cuerpo de Sofía Devries apareció en Puerto Madryn luego de dos días de búsqueda.

Al mismo tiempo, se montó una estructura terrestre para acompañar el operativo, con dos camionetas y un cuatriciclo para realizar recorridas y apoyo logístico de manera de poder darle continuidad a la búsqueda en el agua.

Puerto Madryn: un parque artificial bajo el agua

El comunicado ubicó el punto de interés operativo en las inmediaciones del Parque Submarino creado en 2017 a partir del hundimiento programado de una embarcación ilegal china, y ubicado aproximadamente a 900 metros de la costa.

Con el paso de los años, el buque naufragado fue colonizado por la fauna marina local, como ascidias, salmones, erizos, cangrejos, anémonas y estrellas de mar. Tiene 70 metros de eslora y se encuentra acostado sobre el lado derecho de la embarcación.

Sofía Devries, desaparecida en la costa de Puerto Madryn Sofía Devries murió mientras buceaba en la costa de Puerto Madryn.

Sofía participaba allí de una inmersión en grupo organizada con el objetivo de obtener una certificación de buzo deportivo y de la que, según informó la Fiscalía a cargo de la investigación, tomaron parte siete personas más incluyendo al instructor.

Cuando la joven no regresó a la superficie, su novio -que también estaba buceando- y el instructor bajaron nuevamente. “Ellos recorrieron el barco y no pudieron encontrarla”, contó Wagener.

El prefecto también afirmó que las condiciones del mar en ese momento “eran aceptables para que se realice la inmersión” y precisó que “la visibilidad era óptima, de unos 3 metros”.