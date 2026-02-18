Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven buzo que desapareció en Puerto Madryn

La joven de 23 años era buscada intensamente por Prefectura Naval, luego de desaparecer en las aguas del mar.

Sofía Devries , la buzo de 23 años que desapareció en la ciudad chubutense de Puerto Madryn , fue encontrada muerta este miércoles, según informó la Fiscalía de ese distrito.

"La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes", indicaron en un comunicado difundido en redes sociales.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut puso en marcha una investigación penal para determinar si hubo responsabilidad de terceros en la desaparición y muerte de Sofía Devries , la joven influencer bonaerense con quien se perdió contacto el lunes último mientras realizaba una inmersión de buceo en con el objetivo de obtener la titulación como buzo deportivo.

El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes. pic.twitter.com/9cjQ6x3oU7 — Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) February 18, 2026

Según informaron fuentes del caso, el cuerpo de Sofía, oriunda de Buenos Aires, desde donde había llegado a realizar la excursión en el fin de semana largo de Carnaval, fue hallado por un buzo de la Prefectura Naval Argentina durante los operativos realizados cerca del mediodía.

Pero en la comunicación oficial el MPF de Puerto Madryn no dio hasta el momento mayores precisiones sobre el lugar. Distintas versiones indicaban que estaba a 20 metros de profundidad, en la zona del Parque Acuático donde se encuentra el pesquero chino HU SHUN YU 809, hundido para crear una suerte de arrecife para la práctica de este deporte submarino.

También se supo que luego del hallazgo, personal especializado de Buceo y Rescate de Prefectura Naval Argentina trabajaba en el lugar para sacar el cuerpo del agua.

Qué le pasó a la joven buzo

Sofía desapareció durante una expedición de buceo en la que participaba junto a otras siete personas, incluyendo a su novio, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por la Fiscalía de Puerto Madryn, se habría descompensado y no pudo ascender a la superficie. Pero hasta el momento, todo está sujeto a investigación y la prioridad estaba centrada en hallar el cuerpo de Sofía: ya habían informado que la posibilidad de encontrarla con vida era nula.

El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval, Adrián Wagner, había sido contundente al respécto. “A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba no hay posibilidades de encontrarla”, afirmó.

Intensa búsqueda en Puerto Madryn

Una vez que tomó conocimiento de la situación, la fuerza federal inició un intenso operativo de búsqueda, que en las últimas horas esperaban intensificar con la llegada de una nueva embarcación que se incorporaría a los operativos en la zona.

Se trataba del superbuque SB-15 “Tango”, que permitiría sumar capacidad de exploración profunda en sectores de baja visibilidad y corrientes complejas.

La joven había sido vista por última vez durante una actividad en el Parque Submarino HU SHUN YU 809, a 3,5 kilómetros de la costa.

Busqueda Sofia Devries en Puerto Madryn - Apareció el cuerpo Prefectura Naval comandaba desde el lunes la búsqueda, pero la posibilidad de hallar a Sofía Devries con vida eran nulas.

Wagner había explicado también que el lugar donde el grupo practicaba buceo deportivo "es seguro”, lo cual abonaba también la hipótesis de algún incidente inesperado que podría haber sufrido Sofía en el fondo del mar, a una profundidad considerable, y que no fue advertido por el grupo.

Horas después del incidente, Leonardo, pareja de la joven bonaerense, fue quien contó que habían viajado a la Patagonia para “certificar un curso de buceo”. En esos momentos, fue crítico con la Prefectura. Según él, “no hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma”, motivo por el que hubo “cero asistencia y cero comprensión humana”. Además, se quejó de que no aceptaron ayuda de "otros buzos de escuelas de Puerto Madryn" y "se centraron en lo burocrático".

La aparición del cuerpo, ahora, probablemente permitirá realizar pericias que podrían aportar algo más de información para develar el misterio de lo que le pudo haber sucedido a la joven antes de iniciar el ascenso a la superficie.

Al mismo tiempo, ahora que ya se consiguió el principal objetivo, se podrá avanzar en cuestiones como la existencia o no de negligencia por parte de alguno de los responsables de la organización de la excursión, desde el instructor que llegó con el grupo en un servicio aparentemente contratado a una firma de Buenos Aires, hasta la empresa de buceo de Puerto Madryn que organiza estos paseos.