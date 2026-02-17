Quién es la joven buzo que buscan en Puerto Madryn: la fuerte denuncia que realizó su novio

El rastrillaje continúa sin resultados mientras se analizan hipótesis sobre el incidente. La pareja de la joven cuestionó la actuación inicial de Prefectura.

La búsqueda de la joven desaparecida durante una inmersión en Puerto Madryn continúa sin resultados positivos, mientras las autoridades profundizan los rastrillajes y la investigación intenta reconstruir qué ocurrió bajo el agua.

En paralelo, la pareja de la mujer realizó una fuerte denuncia pública por presunta negligencia en el operativo inicial, lo que sumó un nuevo foco de atención al caso.

El episodio ocurrió durante una salida de buceo en aguas del Golfo Nuevo , en el sector del Parque Submarino Este , donde se desplegó un amplio operativo de Prefectura Naval Argentina con embarcaciones, buzos especializados, equipos técnicos y apoyo aéreo. Las tareas se concentran en el área donde se perdió contacto con la joven, mientras se aguardan definiciones judiciales sobre las circunstancias del hecho.

La actividad era una práctica de formación organizada por la empresa Freediving Patagonia, en la que participaba un grupo de personas que realizaban una titulación bajo el agua. Al momento del incidente había al menos siete personas en la zona de inmersión, cercana a un barco hundido que forma parte del circuito habitual de buceo, a unos 26 metros de profundidad.

La buzo fue identificada como Sofía Devries, de 23 años. Es creadora de contenido digital e influencer, con publicaciones vinculadas a belleza, viajes y recomendaciones de marcas, además de contenido relacionado con el buceo y actividades acuáticas.

Sofía Devries joven buzo desaparecida en Puerto Madryn

En sus redes sociales compartía imágenes y videos de inmersiones y viajes por distintas provincias del país, especialmente en la Patagonia, y por países limítrofes, donde mostraba su experiencia en turismo y deportes acuáticos.

Las hipótesis que analiza Prefectura y el operativo de búsqueda

El jefe de salvamento y buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagener, explicó que se analizan varias hipótesis y que ninguna fue descartada. Entre las posibilidades se evalúa que la joven se haya quedado enganchada en algún elemento del fondo marino o que haya sufrido una situación crítica durante la inmersión.

Según indicó el funcionario, la hipótesis que consideran más consistente es que una combinación de factores como la profundidad, la temperatura del agua o la falta de experiencia haya provocado una reacción de pánico. En ese contexto, se analiza si la joven pudo haberse quitado el regulador o realizado una maniobra incorrecta.

Esa teoría se apoya en el relato de su compañera de buceo, quien logró ascender y alertó a los instructores sobre una situación complicada que atravesaba la joven en el fondo, aunque no pudo llevarla a la superficie.

busqueda de joven buzo en puerto madryn

El operativo de búsqueda se concentra en el Golfo Nuevo con embarcaciones, buzos especializados y equipos de rastrillaje terrestre. Además, un avión de la Armada Argentina realizó vuelos rasantes desde las primeras horas del día.

Tres personas que participaron de la actividad fueron trasladadas a un centro de salud para controles preventivos, entre ellas el instructor, quien realizó reiterados descensos para intentar localizar a la joven, lo que implicó exceder los tiempos recomendados de permanencia bajo el agua.

La fuerte denuncia del novio

A 24 horas del inicio del operativo, la pareja de la joven, identificado como Leo, publicó un mensaje en redes sociales en el que denunció presunta negligencia por parte de las autoridades y cuestionó la actuación inicial de Prefectura.

“Lamentablemente, tuvimos un accidente debajo del agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla. La Prefectura no tuvo rápida acción y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de la escuela de Madryn”, escribió en una historia de Instagram.

novio busqueda joven buzo desaparecida en Puerto Madryn

En el mismo mensaje señaló que “toda la comunidad está expectante” y cuestionó la falta de comprensión humana en medio del difícil momento. Luego compartió una imagen de la joven con un mensaje personal: “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”.

Desde Prefectura no hubo una respuesta pública a esas acusaciones, aunque fuentes oficiales indicaron que el operativo se ajustó a los protocolos establecidos y que la Justicia ya interviene en el caso.

Información extraoficial y posibles irregularidades

De acuerdo con información extraoficial aportada por fuentes vinculadas al buceo local, las dos agencias involucradas en la actividad habrían sido habilitadas hace apenas dos meses y no formarían parte de ninguna asociación formal de buceo.

También señalaron que el sitio donde ocurrió el incidente no sería apto para bautismos de buceo, debido a que presenta profundidades cercanas a los 35 metros, consideradas entre las más profundas del país, y que la actividad correspondería a una expedición submarina que requiere experiencia previa.

Sofía Devries joven buzo desaparecida en Puerto Madryn- mensaje del novio

Asimismo, indicaron posibles falencias en la cantidad de acompañantes y personal de apoyo durante la inmersión, y recordaron que las agencias deben cumplir requisitos legales, como seguros obligatorios y protocolos de seguridad, por lo que no se descarta que la Justicia investigue eventuales irregularidades.

Fuentes extraoficiales señalaron que no se permitió la participación de más buzos profesionales por protocolos de preservación del área, mientras que las operadoras turísticas habilitadas continuaron con actividades habituales, excepto en el parque submarino donde ocurrió el hecho.

La búsqueda de la joven continúa mientras avanzan los rastrillajes y la investigación judicial intenta determinar las circunstancias del incidente. Las autoridades indicaron que cualquier novedad será comunicada a medida que se obtenga información confirmada.