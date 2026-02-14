Polémico: fueron a apagar un incendio en la casa de un policía y encontraron un invernadero con marihuana

La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará determinar si el efectivo estaba autorizado para cultivar cannabis.

Un insólito hallazgo llamó la atención tras un incendio que arrasó con la vivienda de un oficial de policía . Durante las pericias en el lugar, las autoridades detectaron en el fondo del terreno un invernadero con plantas de Marihuana, lo que derivó en el inicio de una causa judicial.

El episodio se registró en la localidad de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, donde un incendio de importantes proporciones consumió la vivienda de una oficial de la Policía. Una vez controlado el foco ígneo, durante las tareas periciales en el lugar, los efectivos advirtieron en el sector posterior del terreno la presencia de un invernadero con plantas de características compatibles con cannabis sativa, lo que motivó el inicio de actuaciones judiciales.

El uniformado involucrado tiene 33 años, cumple funciones en la División local y al momento del siniestro se encontraba de licencia. El hallazgo causó fuerte repercusión entre los vecinos, mientras la investigación se orienta a confirmar si se trata efectivamente de cannabis y si el cultivo contaba con autorización o configura una posible infracción a la ley.

El incendio que dejó al descubierto el cultivo

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió el 13 de febrero, alrededor de las 11, cuando se iniciaron actuaciones judiciales de oficio a partir de un pedido de intervención policial por un incendio en una vivienda ubicada en la chacra N° 51, en cercanías de la Ruta Nacional 40 norte.

Al lugar acudieron efectivos policiales junto a dotaciones de Bomberos y una ambulancia del hospital local, y al arribar constataron que el fuego se encontraba generalizado y afectaba de forma severa la estructura de la casa.

Como consecuencia del siniestro, un adulto y dos menores fueron trasladados de manera preventiva al hospital de la localidad. Una joven de 21 años presentó lesiones leves, mientras que el resto de las personas resultaron ilesas.

Cerca de las 13, los bomberos lograron extinguir por completo las llamas, aunque la vivienda sufrió daños de gran magnitud y quedó inhabitable. Una vez sofocado el incendio, se iniciaron las diligencias de inspección ocular en el lugar, con intervención conjunta de personal policial y de Bomberos. En ese contexto, el oficial actuante, subinspector Jairo Tito, observó en el sector posterior externo de la vivienda siniestrada una estructura precaria tipo invernadero.

De acuerdo con el informe, se trataba de una construcción de madera y nylon, con visibles deterioros y aberturas en el techo, en cuyo interior se hallaron varias plantas de características compatibles con cannabis sativa.

Cómo sigue la causa

El hallazgo fue informado a la Secretaría Penal, a cargo de la Dra. Stefany Ortola, y de la Fiscalía local, encabezada por la Dra. Julieta Ramos, que dispusieron las actuaciones correspondientes. Asimismo, se dio aviso telefónico al fiscal federal de Caleta Olivia, quien solicitó un informe por escrito de lo sucedido.

Ante la presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, se dispuso la intervención de Gendarmería Nacional, que quedó a cargo de las tareas periciales destinadas a establecer la naturaleza y la cantidad de las plantas halladas en el invernadero.

La investigación buscará establecer distintos aspectos vinculados al caso, entre ellos la legalidad del cultivo, es decir, si el agente contaba con la autorización correspondiente —como la inscripción en el REPROCANN— para la tenencia de las plantas. También se evaluará la eventual responsabilidad administrativa y el impacto que el hallazgo podría tener en la carrera del efectivo dentro de la División local.

En paralelo, se intentará determinar el origen del fuego que destruyó la vivienda y si las instalaciones eléctricas del invernadero pudieron haber actuado como factor desencadenante del siniestro.