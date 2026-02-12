Incendio trágico en Trelew: una mujer de 86 años y su hijo murieron mientras dormían en la casa

El fuego se originó en la habitación de él, por causas que se investigan. Los bomberos lo hallaron sin vida. Su madre falleció en el hospital.

Los bomberos de Trelew establecieron que el fuego se iniciaron en la habitación donde dormía el hombre de 50 años: piensan que se trató de un accidente, pero esperan resultados de las pericias.

Una madre y su hijo murieron en la madrugada de este jueves en Trelew tras un incendio que se desató en su vivienda, mientras dormían. Según especulan los bomberos, las llamas se propagaron rápidamente, sin casi darles tiempo de advertirlas. El hombre fue hallado sin vida en su habitación, mientras que la jubilada logró desplazarse hasta el living y se desvaneción: falleció horas después en el hospital.

Las víctimas de la tragedia que se desató en la intersección de las calles Gangan y Río Negro, en el barrio Amaya de la ciudad chubutense, fueron identificadas como Rosalía Currumil , de 86 años, y su hijo Evaristo Sepúlveda, de 50 .

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la mañana . Personal policial que realizaba patrullajes preventivos y vecinos de la zona alertaron a los Bomberos Voluntarios al advertira las llamas en medio de la oscuridad de la noche.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la propiedad se encontraba cerrada por dentro y que sus ocupantes dormían, lo que obligó a un ingreso forzoso ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre las llamas.

La mujer, inconsciente en el living

En el interior del inmueble, los bomberos rápidamente confirmaron esa sospecha, pero las consecuencias eran las más graves posibles. Primero localizaron a Rosalía inconsciente en el comedor de la vivienda, que se encuentra al frente de la propiedad.

La mujer, que presentaba quemaduras, fue retirada inmediatamente y se le practicaron maniobras de RCP. Fue trasladada al Hospital Zonal de Trelew en "código rojo" con signos vitales, pero falleció poco después de las 5 de la madrugada debido a la inhalación de monóxido de carbono.

Durante el reconocimiento del sector donde -según todo indicaba- se habría originado el fuego, el personal halló el cuerpo sin vida de Sepúlveda. Estaba tendido en su habitación, el punto inicial del siniestro.

El hombre falleció en el lugar por causas vinculadas al foco ígneo que se desató en ese sector de la casa.

El jefe del cuartel de Bomberos, Cristian Otero, confirmó que el cuerpo fue encontrado en el área donde presuntamente comenzó el incendio.

Una casa sólida en Trelew

La propiedad afectada era una construcción de materiales sólidos que contaba con diversas dependencias, incluyendo tres dormitorios, cocina y comedor.

A diferencia de los incendios que frecuentemente se producen en zonas periféricas de los centros urbanos, donde hay viviendas precarias que rápidamente son consumidas por el fuego, en este caso a las autoridades les sorprendió la firmeza de la estructura.

Una jubilada y su hijo mueren en un incendio en Trelew El frente de la casa de Trelew que se incendió: cuando los bomberos llegaron, la puerta estaba cerrada por dentro y debieron forzarla para ingresar a combatir las llamas.

Esto hizo suponer que por alguna razón el fuego se propagó con gran intensidad en el interior de la vivienda antes de que sus ocupantes, seguramente dormdios, pudieran reaccionar y ponerse a salvo.

Personal de Criminalística y peritos de Bomberos trabajan en el lugar para terminar de confirmar cómo se originó el fuego.

El caso ha causado gran conmoción en la comunidad local debido al fallecimiento de los dos integrantes de la familia en un mismo hecho.

Las primeras hipótesis sugieren un origen accidental, aunque se aguardan los resultados de las pericias definitivas para establecer las circunstancias exactas del incendio. La justicia busca determinar si un desperfecto eléctrico o un accidente doméstico desencadenó la tragedia.