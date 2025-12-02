En Trelew los incendios por rayos quemaron 21 mil hectáreas, 13 veces la superficie de la ciudad

Los focos de los últimos días generaron preocupación en los bomberos y las autoridades ante un verano que anticipan “muy complicado”.

La ola de calor de la semana previa y los vientos complicaron la tarea de los bomberos en zonas cercanas a Trelew.

Trelew enfrentó en los últimos días uno de los incendios forestales más graves de los últimos años en la zona del valle. Distintos focos se desataron sobre las Rutas Provinciales 4 y 8 , devastando más de 21 mil hectáreas , una superficie equivalente a 13 veces la ciudad .

Los Bomberos Voluntarios locales informaron mediante un comunicado que los brigadistas lograron contener las llamas después de intensas jornadas de trabajo que permitieron evitar que avanzaran sobre áreas pobladas y productivas.

Las llamas se originaron por caída de rayos en zonas con vegetación susceptible, según confirmaron fuentes oficiales. Pero además, las condiciones climáticas inusuales que se habían dado en la semana anterior agravaron la situación: temperaturas superiores a los 30°C , fuertes vientos y baja humedad favorecieron luego la rápida propagación del fuego, que en determinado momento inclusó llegaron a amenazar a Puerto Madryn .

Por otra parte, el terreno de difícil acceso complicó el ingreso de maquinaria pesada, obligando al uso de vehículos y herramientas especializadas que extendieron los tiempos de intervención, según explicaron los bomberos una vez concluída la difícil tarea que debieron afrontar.

Incendios en Trelew - mapa El mapa de la zona afectada por las llamas, que se expandieron de una forma que sorprendió hasta a los bomberos más experimentados.

Luego de garantizar el control total del fenómeno, los equipos siguieron trabajando en la extinción de puntos calientes aislados dentro del área afectada, con monitoreo constante para prevenir reinicios.

Superado lo peor de la emergencia, el municipio informó en forma oficial que la zona afectada alcanzó exactamente las 21.534 hectáreas.

“Un verano muy, muy complicado”

Daniel Otero, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trelew, expresó en las últimas horas la preocupación que despertó este inusual fenómeno para esta época del año. "Es preocupante que tengamos dos incendios simultáneos provocados por rayos y que hayan tenido este comportamiento en noviembre, cuando todavía contamos con buena humedad, temperaturas bajas y condiciones más favorables", evaluó en declaraciones a Jornada Radio.

Según Otero, la intensidad con la que ardió el combustible vegetal "demuestra que vamos a afrontar un verano muy, muy complicado".

incendios en trelew - control Luego de la extinción de los focos principales, los bomberos debieron hacer guardias para controlar zonas calientes y posibles reinicios del fuego.

Los incendios se expandieron velozmente sobre terrenos rurales cercanos a Trelew, generando alarma entre autoridades locales y provinciales por las características inusuales del fenómeno en esta época del año. Esa propagación vora preocupó, incluso, a los brigadistas más experimentados.

El operativo movilizó recursos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, con el apoyo de Protección Civil provincial, Vialidad Nacional, fuerzas de seguridad y vehículos 4x4.

Bomberos de Trelew al límite

El comunicado emitido por Bomberos Voluntarios de Trelew resaltó las exigencias físicas y mentales que enfrentaron sus equipos durante la emergencia. Remarcaron que detrás de cada avance del fuego hubo trabajo arduo, decisiones bajo presión y una coordinación operativa "pocas veces vista en nuestra región".

Las extensas jornadas de combate incluyeron intervenciones en condiciones climáticas adversas, traslados por senderos agrestes y la necesidad de mantener la guardia durante largas horas, sosteniendo el compromiso colectivo.

Incendios por rayos en Trelew La dificultad para acceder al terreno con vehículos pesados limitó la rapidez de respuesta ante los focos de incendio que se expandían velozmente.

Por otra parte, el combate a los incendios demandó recursos millonarios en combustible, mantenimiento de equipos, logística, alimentación, material de reabastecimiento y protección para todo el personal. "Recursos que, aunque significativos, son imprescindibles cuando el objetivo es proteger la vida, los bienes y el ambiente de nuestra comunidad", afirmaron en el comunicado de los bomberos.