Incendios en Chubut: controlaron el fuego cerca de Trelew pero otro foco avanza hacia Puerto Madryn

Los bomberos no pueden llegar por las dificultades del terreno. Equipos de Vialidad trabajaban para abrir caminos cerca de la Ruta Provincial 4.

Los dos incendios que se iniciaron este martes por la caída de rayos en las inmediaciones del casco urbano de Trelew continúan activos pero en distintas situaciones. Mientras el foco más cercano a la ciudad se encuentra dominado por los bomberos, el ubicado sobre el lado este de la Ruta Provincial 8, entre esta ruta y la Ruta Provincial 4, permanece fuera de control y avanza hacia la ciudad de Puerto Madryn , también en la provincia de Chubut .

El jefe del cuartel de Bomberos de Trelew, Cristian Otero, informó que los equipos no han logrado acceder a este foco por ninguna vía, debido a la falta de caminos y a las condiciones topográficas del lugar.

El último parte de los Bomberos, que se conoció este viernes, informa que el incendio “ubicado sobre Ruta 8 se encuentra controlado en uno de sus sectores, con personal y maquinaria trabajando para asegurar la zona y evitar reinicios”.

“En tanto -advierte-, el incendio desarrollado sobre Ruta 4 continúa activo, requiriendo un gran esfuerzo operativo para poder contenerlo”.

El parte explica que los bomberos “continúan trabajando de manera ininterrumpida junto a varias instituciones, coordinando recursos y brindando respuesta en cada área afectada”.

Los bomberos, sin acceso

“No tenemos forma de ingresar (al incendio cercano a la Ruta 4) ni desde la Ruta 2 ni desde la Ruta 8. Por el tipo de terreno es imposible acercarse con las maquinarias”, reconoció Otero tras las tareas realizadas durante la tarde del jueves.

En cuanto al frente controlado, del lado oeste de la ruta 8, Otero explicó que acceso también era complicado, los bomberos pudieron trabajar con maquinaria y hacer trabajos directos sobre el fuego para contenerlo.

Este viernes, el subsecretario de Protección Civil de la provincia de Chubut, Eduardo Pérez, contó que el foco activo “tiene unas dimensiones importantes” e hizo referencia al impactante escenario generado por el fuego diciendo: “Ayer se hacían unos hongos y parecía la explosión de un volcán por el humo que emanaba”, afirmó.

Pérez reconoció que los incendios “son muy grandes. Tienen 25 kilómetros de longitud. Con el viento y la difícil accesibilidad se han hecho importantes”.

Chubut: a merced del viento

El funcionario provincial enfatizó que la dirección del viento empujó el fuego para el lado de Telsen -por Ruta 4, hacia el oeste- y no hacia la costa, por lo cual, de mantenerse esta situación no habría riesgo de que las llamas lleguen a jurisdicción de Puerto Madryn. Aun así, recordó que los cambios bruscos de viento pueden modificar el comportamiento de las llamas en pocos minutos.

En la tarde y la noche de este jueves, avivado por el viento, el frente avanzaba hacia el cruce de las rutas 4 y 8, ubicado unos 50 kilómetros al oeste del acceso a Puerto Madryn, y se temía que, de continuar su desplazamiento, las llamas ingresaran en jurisdicción de la ciudad portuaria, escenario que el personal intenta evitar.

“Se está trabajando para evitar esa situación, pero es complicado”, advirtió el jefe del cuartel. Durante la noche solo se realizan tareas preventivas, debido al riesgo extremo que implica operar en la zona sin luz natural.

La zona presenta una accesibilidad muy limitada, por lo que equipos de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y del municipio de Trelew trabajan en la apertura de caminos para permitir el ingreso de brigadas y maquinaria.