Susto en un edificio en pleno centro de Neuquén: se cayó un ascensor

Ocurrió este viernes a la mañana en un edificio ubicado sobre la calle Talero. No hubo personas heridas.
La caída de un ascensor en un edificio en pleno centro de Neuquén provocó susto entre los vecinos y motivó un importante despliegue de personal de emergencias en la zona. El hecho ocurrió este viernes a la mañana y no se registraron personas heridas.
Según las primeras informaciones brindadas por el móvil de LU5, la caída del ascensor se produjo desde el primer piso del edificio ubicado en Talero 375 y, si bien había personas dentro, no presentaron lesiones.
Según el testimonio de una de las vecinas consultadas, el ascensor había presentado un desperfecto "hace un mes". Tras el incidente, se hizo presente personal del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) que realizó las primeras asistencias, así como de Bomberos.
