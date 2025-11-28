Fiesta de la Confluencia 2026: Karina La Princesita, otra artista confirmada

Crece la expectativa por conocer la grilla completa de la próxima edición de la Fiesta de la Confluencia. Este viernes será el anuncio oficial en Buenos Aires.

Crece la expectativa por conocer la lista oficial de los artistas que harán vibrar la Isla 132 en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia . El anuncio llegará este viernes 28 de noviembre a partir de las 19.30 en el Alto Palermo Shopping en Buenos Aires.

La Fiesta que tendrá lugar del 5 al 8 de febrero del 2026 confirmó a otra artista que le pondrá ritmo a la Isla 132. Se trata nada más y nada menos que de Karina “La Princesita”. La información fue confirmada este viernes en LU5 .

De esta manera, la máxima referente de la música tropical argentina se prepara para desembarcar en la fiesta más convocante de la argentina.

Con más de dos décadas de trayectoria, Karina es la voz femenina más popular y la principal referente de la cumbia del Río de la Plata. Su notable carrera está marcada por el reconocimiento de la crítica, además de obtener siete premios Carlos Gardel y el prestigioso Premio Konex.

Su popularidad no se limita al ámbito musical, ya que incursionó con éxito en la televisión y, actualmente, en el streaming como parte del staff de Luzu TV.

karina la princesita.jpg

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya empezó a tomar forma. La organización confirmó días atrás los primeros siete artistas que encabezarán la próxima edición, que se realizará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132.

La grilla incluye referentes del folklore, el pop urbano, el rock nacional y la cumbia pop, en una combinación pensada para convocar a públicos de todas las edades. A ella se sumará Karina.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente) Omar Novoa

Un festival que no deja de crecer

Con la costa del Limay como telón de fondo, la Confluencia se consolidó como un sello identitario para la ciudad. Su grilla reúne artistas nacionales e internacionales, propuestas para toda la familia y un predio activado desde la tarde con gastronomía, puestos de emprendedores, espacios de descanso y actividades recreativas.

La fiesta se transformó en un potente motor económico: hoteles completos, gastronomía colmada y una gran demanda de servicios turísticos. Cada edición atrae a visitantes del interior de la provincia, del Alto Valle rionegrino y también de Chile.

Fiesta de la Confluencia 2025 The La Planta Omar Novoa

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la organización se sostiene bajo un modelo de “costo cero” para las arcas locales. Toda la estructura —escenarios, producción, sonido, logística y seguridad— se financia mediante auspiciantes privados, productoras y acuerdos comerciales, sin afectar el presupuesto municipal destinado a servicios esenciales.

Este esquema permite mantener la entrada libre y gratuita y sostener una propuesta artística de alto nivel sin impacto directo en las cuentas públicas.

Los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026

Hasta el momento están confirmados para el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, en febrero de 2026: