Fiesta de la Confluencia 2026: el posteo que deslizó cuál podría ser la banda de rock

Crece la expectativa por el anuncio de la grilla completa de artistas que estarán presentes en la Fiesta de la Confluencia y hay nuevas pistas.

Fiesta de la Confluencia: crece la expectativa por los artistas confirmados

Crece la expectativa por conocer la lista oficial de los artistas que harán vibrar la Isla 132 en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia . El anuncio llegará este viernes 28 de noviembre a partir de las 19.30 en el Alto Palermo Shopping en Buenos Aires.

Sin embargo, horas previas al anuncio, desde el perfil de la Fiesta de la Confluencia en Instagram se compartió una historia con una cuenta regresiva para conocer a los artistas que participarán del evento más importante de la argentina del 5 al 8 de febrero del 2026.

Ese clip que repasa, en un minuto, la última edición de la multitudinaria fiesta generó sospechas sobre cuál podría ser la próxima banda en ser confirmada. Es que el video está acompañado del tema “No me sueltes (Es posible)”, la música de la banda Kapanga .

Vale recordar que en las ediciones pasadas, el perfil oficial de la Fiesta de la Confluencia que tiene más de 95.700 seguidores ha acompañado cada publicación con temas de los artistas que han sido parte del encuentro.

De confirmarse esta noticia, Kapanga participará por segunda vez en la Fiesta ya que su último paso por el evento ocurrió en 2022 ante más de 200 mil personas y con artistas como Mau y Ricky y Lit Killah.

“Estamos contentos de estar, la única fiesta popular que nos faltaba. Gracias Neuquén”, dijo el Mono de Kapanga en ese entonces.