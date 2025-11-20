Fiesta de la Confluencia 2026: el artista que hará doblete en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia será del 5 al 8 de febrero del 2026. Quién es el artista confirmado para hacer vibrar la Isla 132.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya empezó a tomar forma. La organización confirmó este miércoles los primeros siete artistas que encabezarán la próxima edición, que se realizará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132.

La grilla incluye referentes del pop urbano, el rock nacional y la cumbia pop, en una combinación pensada para convocar a públicos de todas las edades. Entre los confirmados para el festival más convocante de la Patagonia está Luciano Pereyra que regresa a pisar el escenario a cuatro años de su última presentación.

Pereyra participó de la Confluencia en 2022 cuando compartió escenario con Coti y los Brillantes y Tini Stoessel. En aquel entonces según los datos brindados por el municipio de la ciudad de Neuquén hubo más de 350.000 espectadores disfrutando de la última jornada.

El cantante que llevará su tour "Te sigo amando" a España, Paraguay y Chile pisará suelo neuquino en dos oportunidades. Previo a su arribo a festival en febrero, Luciano cantará el 29 de noviembre en el estadio Ruca Che con entradas a la venta que tiene un costo que oscila entre los $81.000 a los $126.500.

Luciano Pereyra la rompe con Emanero y David Bisbal

Emanero, uno de los artistas más populares del país, lanzó hace algunas semanas "La Peligrosa", una colaboración inesperada y poderosa junto a Luciano Pereyra y David Bisbal.

Todo nació a partir de un video que Pereyra y Bisbal le enviaron a Emanero, invitándolo a sumarse a una canción de cumbia y a "ponerse el traje". El clip que se lanzó hace cuatro semanas superó las 2 millones de reproducciones.

Luciano Pereyra continúa explorando nuevos ritmos sin perder su sello melódico. Con más de 25 años de trayectoria, 15 álbumes y millones de reproducciones, se consolida como uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica.