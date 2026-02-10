Pasó cuatro noches en la camioneta: el relato viral de una emprendedora en la Fiesta de la Confluencia

La joven compartió en redes sociales un video en el que relató cómo pasó cuatro noches en el predio para poder mantener su stand y mostró el día a día del evento desde su mirada.

El relato en primera persona de una emprendedora que participó de la Fiesta de la Confluencia.

Una emprendedora que participó de la última edición de la Fiesta de la Confluencia compartió en redes sociales un video en el que relató que durmió durante cuatro noches en la caja de su camioneta para poder sostener su stand armado con todos sus productos en el predio. El testimonio se viralizó en Instagram y generó repercusión entre usuarios que destacaron el esfuerzo de quienes trabajan en el evento.

La joven explicó que tomó esa decisión por cuestiones logísticas y de seguridad, ya que tenía una gran cantidad de productos y no podía desarmar y armar el stand todos los días. Además, señaló que no consideró seguro dejarlo montado durante la noche sin vigilancia permanente, por lo que optó por permanecer en el lugar junto a su compañero.

En el video, la emprendedora relató que pasó “cuatro días de Confluencia durmiendo en la caja de la camioneta” y mostró el espacio improvisado donde descansaba dentro del predio. “Así como escucharon, como teníamos tantas cosas, no había chance de desarmar y armar todos los días el stand y tampoco era opción dejar armado el stand y confiar en que nadie nos robe”, explicó en el registro.

La joven también describió las condiciones de las primeras noches, marcadas por las bajas temperaturas, y contó que pensó que sería una experiencia muy difícil. Sin embargo, relató que el cansancio y la comodidad improvisada hicieron que pudiera descansar sin inconvenientes. “La primera noche hizo un frío que no se puede explicar, pero me acosté y no me desperté hasta el otro día”, expresó.

Emprendedores durmieron en el predio de la Fiesta de la Confluencia (1)

En el mismo video, señaló que repitió la rutina durante las cuatro jornadas del festival, combinando el descanso en la camioneta con largas horas de trabajo en el stand. “Al otro día seguir trabajando y darlo todo”, resumió.

Videos del día a día en la Confluencia

Además del testimonio sobre las noches en la camioneta, la emprendedora compartió distintos videos del día a día durante la Fiesta de la Confluencia, mostrando la preparación del stand, la llegada del público, el movimiento en el predio y momentos de descanso entre ventas. En sus publicaciones, también invitó a los usuarios a comentar si asistieron al festival y qué opinión tuvieron del evento.

Los registros mostraron una mirada desde adentro de la experiencia de los emprendedores y feriantes que participan del festival, con jornadas extensas, tareas de armado y desarmado de puestos, reposición de mercadería y atención al público durante varias horas seguidas. Además, por medio de los videos, mostró a los interesados cómo llegar a su stand y los productos que iban a poder encontrar allí.

Cuatro noches durmiendo en una camioneta en la FDLC

En uno de los videos que compartió mostró cómo, durante la prueba de sonido de Lauty Gram, eligió dos perfumes importados y se los alcanzó al escenario. Pese a que no se los pudo entregar en mano, se los dejó al personal de seguridad, quienes prometieron hacerle llegar al cantante su obsequio. "No sé si lo va a recibir", dijo en la publicación y etiquetó al artista.

Una vez finalizada la Fiesta de la Confluencia, contó en sus redes sociales que, pese al sacrificio que requirió estar cuatro días trabajando al aire libre, fue una gran oportunidad por la que estaba agradecida.