Fiesta de la Confluencia 2026: tras la suspensión, anunciaron cuándo se realizará el sorteo

Quedó pendiente el sorteo de un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica, una camioneta Toyota 4x4 y una vivienda de dos dormitorios. Los detalles sobre la reprogramación.

La Municipalidad de Neuquén informó que el sorteo previsto para la última jornada de la Fiesta de la Confluencia fue reprogramado debido a las condiciones climáticas que obligaron a suspender el cierre del evento. La decisión se tomó luego de una evaluación técnica, con el objetivo de garantizar la seguridad del público, artistas y trabajadores que se encontraban en el predio.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, detalló cómo se reorganizó la realización del sorteo tras la suspensión del cierre de la Fiesta. “Hoy a la mañana trabajamos para que el sorteo se pueda hacer en vivo. Se va a hacer en el IJAN, en la sala de sorteo, donde se va a sortear, como estaba previsto que fuese anoche y las condiciones climáticas hicieron que después de una evaluación tomáramos la decisión de suspender el show para garantizar la seguridad de quienes estaban allí”, explicó.

El sorteo se realizará este martes a las 12.45 en la sala de sorteos del IJAN y será transmitido en vivo. En esta instancia se sortearán los premios que estaban previstos para la última noche de la Fiesta: un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica, una camioneta Toyota 4x4 y una vivienda de dos dormitorios.

Fiesta de la Confluencia 2026 viento éxodo (14) Claudio Espinoza

En relación con el sorteo de la vivienda, Pasqualini aclaró que se trata de una iniciativa impulsada por la empresa Viviendas Roca en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia. La inscripción para este premio se realizó durante el desarrollo del evento, a través del stand dispuesto en el predio.

Asimismo, indicó que la operatoria del sorteo se organizó de manera conjunta con el IJAN, dado que se trata de un procedimiento formal.

Desde el municipio se informó además que los resultados del sorteo serán comunicados una vez finalizado el acto a través de los medios gráficos y de las redes oficiales de la Municipalidad de Neuquén, para garantizar su difusión y transparencia.

De esta manera, el sorteo que debía realizarse durante la última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia se llevará adelante manteniendo los premios previstos y el esquema original, con transmisión en vivo y comunicación oficial de los resultados.

Los ganadores hasta ahora

En el primer sorteo, con el número 26.342 Shirley Desirée Grossenbacher fue la ganadora del monopatín eléctrico. Luego, con el 35.778 Pablo Valdez se adjudicó la motocicleta eléctrica. Sin dudas, el premio que más expectativas generaba era el auto Toyota Yaris color blanco perlado, que fue para el número 20.187, y la ganadora fue Miguelina Ailín Marinao.

En la segunda noche, el primer premio sorteado fue un monopatín eléctrico, que quedó en manos de Rocío Albornoz, quien resultó ganadora con el número 003100. Luego se conoció el nombre de la beneficiaria del segundo premio, una moto eléctrica, que fue para Adriana Mabel Galera, con el número 028042. El momento más esperado de la noche llegó con el sorteo del vehículo 0 km. El Toyota Yaris, de color rojo perlado, fue adjudicado a Nicole Melanie San Martín, quien participó con el número 040363, desatando el aplauso del público presente.

Fiesta de la confluencia sorteo ganadores Claudio Espinoza

Durante la tercera noche del evento se conocieron los nombres de los nuevos ganadores, que se llevaron desde vehículos eléctricos hasta un automóvil 0 kilómetro. El anuncio se realizó minutos después de las 21, sobre el escenario principal montado en la Isla 132, donde se desarrollan los shows centrales del festival. Allí se sortearon los tres premios correspondientes a la tercea jornada del megaevento, ante la presencia de miles de personas que disfrutaban de la programación artística.

El primer premio sorteado fue un monopatín eléctrico, que quedó en manos de Gustavo Manuel Inostroza, quien resultó ganador con el número 049234. Luego se conoció el nombre de la beneficiaria del segundo premio, una moto eléctrica, que fue para María Fernanda Mena, con el número 039245.

El momento más esperado de la noche llegó con el sorteo del vehículo 0 km. El Toyota Yaris, de color rojo perlado, fue adjudicado a Mónica A. Corsino, quien participó con el número 048451, desatando el aplauso del público presente.