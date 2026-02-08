Fiesta de la Confluencia 2026: el comunicado de la Municipalidad de Neuquén sobre la suspensión

La medida se tomó pasadas las 21:30, y fue tomada a causa del cambio en la dirección del viento y por la seguridad y resguardo de los presentes en el predio.

La Fiesta de la Confluencia tuvo que ser suspendida este domingo por las condiciones climáticas adversas, con fuertes ráfagas de viento y grandes nubes de tierra que afectaron el predio y la visibilidad del público.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que, debido a las malas condiciones climáticas y por razones de seguridad, debió cancelarse la última noche de la Fiesta de la Confluencia . "A causa de un cambio inesperado en las condiciones y dirección del viento en la tarde de este domingo, la Municipalidad de Neuquén dispuso la cancelación de la última fecha de la Fiesta Nacional de la Confluencia", detallaron.

La medida se tomó pasadas las 21:30 como consecuencia de los vientos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y artistas. Ante esto, "la Municipalidad seguirá informando acerca de la situación a través de sus canales oficiales", remarcaron.

Fiesta de la Confluencia 2026 viento éxodo (6) Claudio Espinoza

El comunicado de la Municipalidad de Neuquén

Fiesta de la Confluencia 2026 viento éxodo (12) Claudio Espinoza

Qué artistas no pudieron presentarse

En el momento en que empezaron las fuertes ráfagas, se encontraba sobre el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, Tizishi. Pese a que tuvo que abandonar el escenario de manera imprevista por un corte de luz, que no afectó al resto del predio.

El incidente se produjo por las fuertes ráfagas de viento, pasadas las 20.30, cuando se registró un problema en uno de los generadores ubicados detrás del escenario principal del evento. La situación derivó en una interrupción preventiva del espectáculo mientras se intentaba reestablecer el servicio, además de realizar tareas de control y verificación de seguridad.

Luego de ella, debía presentarse La Joaqui a las 21:20. Luego Dillom, a las 22:40. A las 00:20, el gran cierre de la fiesta estaba a cargo de Trueno.

Todavía no hay determinaciones sobre si, finalmente, los artistas podrán reprogramar sus funciones para presentarse en para el público en Neuquén.

Fiesta de la Confluencia 2026 viento (1) Claudio Espinoza

Qué dijo La Joaqui

“Estoy muy triste Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar, estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol”, comenzó diciendo en un texto que escribió minutos después de la cancelación de la última noche de la Fiesta de la Confluencia.

“El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad”, advirtió sobre el riesgo del temporal, y agradeció al público por haberse quedado hasta último momento y sobre todo haber estado desde temprano. “Los quiero mucho, gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo”, cerró.