El viento tiró árboles y cortó la luz en Plottier: vecinos protestan frente a la Municipalidad

Las fuertes ráfagas de viento que se registran en la región provocaron la caída de árboles y dejaron sin energía eléctrica a distintos sectores de Plottier , lo que derivó en un reclamo vecinal frente al edificio de la Municipalidad. Los vecinos manifestaron su malestar por la falta de suministro y exigieron respuestas a las autoridades locales.

El corte del servicio se produjo tras la caída de un árbol sobre una línea de media tensión, lo que afectó a uno de los alimentadores principales que abastece a la ciudad. La interrupción generó complicaciones en hogares, comercios y servicios, en un contexto de viento intenso que complicó las tareas de reparación.

Desde la Cooperativa de Servicios Públicos informaron que el Alimentador 3 salió de servicio debido a la caída de un árbol sobre los conductores de media tensión en la calle Jorge Newbery . En ese marco, señalaron que personal técnico se encuentra trabajando en el lugar y recorriendo la línea afectada para restablecer el suministro eléctrico “a la mayor brevedad posible”.

En paralelo, vecinos autoconvocados se concentraron frente a la Municipalidad de Plottier para visibilizar su reclamo. En el lugar expresaron su preocupación por la frecuencia de los cortes de energía y los riesgos asociados a la caída de árboles y postes durante temporales de viento. También pidieron tareas de mantenimiento preventivo y poda en zonas donde el arbolado urbano se encuentra cerca del tendido eléctrico.

Plottier reclamo por corte de luz

El episodio se produjo en el marco de una jornada marcada por ráfagas intensas que afectaron a varias localidades del Alto Valle, con registros que superaron los 70 kilómetros por hora en algunos sectores. Las condiciones climáticas adversas provocaron además voladura de objetos, polvo en suspensión y complicaciones en la circulación.

Las autoridades municipales no emitieron un comunicado oficial al cierre de esta nota, mientras que desde la cooperativa reiteraron que los equipos técnicos continúan trabajando para normalizar el servicio. En tanto, los vecinos adelantaron que podrían mantener las medidas de protesta si no obtienen respuestas concretas sobre un plan de contingencia y mantenimiento del arbolado y la infraestructura eléctrica.

Otra manifestación por cortes de luz

El pasado viernes por la noche, los vecinos y vecinas de Plottier salieron a las calles para manifestar su enojo y angustia ante los reiterados cortes de luz que vienen sufriendo. Durante la mañana, se apersonaron frente a las oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos exigiendo respuestas y luego se reunieron con el intendente Luis Bertolini.

Según denunciaron, la interrupción del suministro eléctrico es una problemática que tiene años en la localidad, pero en los últimos días, en medio de la ola de calor, se acrecentó y afectó a los distintos barrios. Por este motivo, los residentes se organizaron a través de grupos de WhatsApp y redes sociales para hacer pública la situación.

"Estamos cansados de los cortes de luz, no podemos estar así cada verano. Reclamamos que haya una real inversión en la Coope, que inviertan en trasformadores y alimentadores, que descompriman el alimentador 4 que está sobrepasado", explicó a LM Neuquén Rocio, una vecina del barrio Las Lilas.

reclamo vecinos plottier corte de luz

Por la noche y tras volver a sufrir cortes del suministro durante la jornada, los vecinos se hicieron presentes en la calle Libertad al 448, frente a la oficina de la “Coope” para, una vez más, pedir por un servicio básico de calidad. Según la información, varios barrios de la localidad, entre ellos Aldeas del Sur y Las Lilas, permanecieron sin energía eléctrica desde el mediodía y hasta altas horas de la noche.