Un operativo de rutina terminó con el secuestro de varias dosis de cocaína y dinero

El operativo fue realizado por personal del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co - Plaza Huincul. El sospechoso fue notificado por la causa.

Este viernes por la tarde se llevó adelante un operativo de rutina en el sector bancario de la ciudad de Cutral Co y terminó con resultados positivos. Un hombre se mostró sospechoso y se procedió a su identificación, terminando así con el secuestro de estupefacientes.

Personal policial del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co - Plaza Huincul realizó el procedimiento preventivo . Los efectivos observaron a un individuo estacionado con una motocicleta en un espacio reservado y prohibido, destinado exclusivamente a camiones de transporte de caudales, frente a una entidad bancaria.

El hombre fue identificado y se le solicitó que exhibiera el contenido de un bolso tipo morral que llevaba con él. En un primer momento el sujeto mostró resistencia pero, tras reiterarse el requerimiento, accedió a abrirlo y se encontró en su interior dinero en efectivo y varios envoltorios de origen sospechoso .

operativo cutral co (2)

Ante esta situación, se dio intervención al personal especializado de la División Antinarcóticos, quienes realizaron el test orientativo correspondiente, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína. En total, se secuestraron 29 envoltorios, con un peso total de 48,6 gramos.

Por otro lado, por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, mientras que el involucrado fue notificado de la causa y quedó a disposición de la Justicia.

Dispuesta a todo: una mujer intentó ingresar droga a la U11 dentro de sus zonas íntimas

Una vez más, la Policía de Neuquén realizó un insólito descubrimiento en la ciudad capital. La situación ocurrió este martes al mediodía, durante una visita en la U11, cuando los efectivos detectaron un inusual intento de ingreso de drogas que finalmente resultó frustrado.

Minutos antes de las 12.00, personal del Departamento de Detención N.° 11 alertó sobre un caso en el sector de Visitas y Encomiendas. Se trató de una mujer que fue sometida al procedimiento de registro personal de rutina y en el mismo, los profesionales encontraron un envoltorio de nylon negro oculto en la zona pélvica de la visitante que en su interior contenía una aparente sustancia sospechosa.

Rápidamente, se activó el protocolo de resguardo del lugar y se solicitó la presencia del Departamento Antinarcóticos para dar continuidad al procedimiento correspondiente. Una vez allí, tras realizarse el pesaje del material secuestrado y el test orientativo, las autoridades confirmaron que se trataba de 0,55 gramos de Cannabis sativa (marihuana).

Tras el procedimiento, la mujer involucrada quedó imputada en una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N.° 23.737 (Ley de Estupefacientes). Además, se inició el correspondiente sumario disciplinario conforme a la normativa vigente del régimen penitenciario.