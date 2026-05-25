Un empleado municipal perdió el control de una camioneta oficial y causó estragos en una vivienda

En la madrugada del sábado, la camioneta terminó incrustado contra una vivienda en el barrio Islas Malvinas. No hubo heridos.

Un municipal protagonizó un fuerte choque en el barrio Islas Malvinas.

Un fuerte choque protagonizado por un empleado municipal generó daños de consideración durante la madrugada de este sábado en el barrio Islas Malvinas de Neuquén capital. El conductor perdió el control de una camioneta oficial y terminó impactando contra el frente de una vivienda.

El accidente ocurrió cerca de las 5:20 en la esquina de República de Italia y Asmar. Por causas que todavía son materia de investigación, la Toyota Hilux perteneciente a la flota municipal se desvió de su trayectoria y terminó incrustada contra una propiedad particular.

La escena dejó importantes destrozos materiales. El vehículo derribó un portón y también una columna de alumbrado público. En un video publicado por La Voz del Neuquén, puede observarse la camioneta municipal incrustada en el frente de una casa. El clip también muestra a varios vecinos que se acercaron preocupados a mirar qué pasó.

El municipio reconoció que se trata de una camioneta oficial

Al ser consultado por esta información, el municipio reconoció que la camioneta que protagonizó el siniestro pertenece al área de Limpieza Urbana de la Municipalidad, aunque negaron categóricamente que el empleado haya estado bajo los efectos de alcohol.

Embed - La Voz TV: accidente de tránsito

Pese a la magnitud del impacto, tanto los ocupantes de la camioneta como los vecinos de la vivienda resultaron ilesos.

Una falta grave que finalmente no fue

Había trascendido en publicaciones locales que el conductor no tenía licencia de conducir habilitante. Sin embargo, esta información fue desmentida por fuentes cercanas al caso.

El hombre tiene licencia de conducir y se encuentra vigente, según indicaron esas fuentes y pudo confirmar LM Neuquén.

Dos impresionantes choques complicaron el tránsito sobre Ruta 7

Una vez más las rutas de la región registraron siniestros viales. En esta ocasión, durante la tarde noche del jueves, dos impresionantes choques ocurrieron sobre la Ruta 7, en cuestión de minutos.

Los accidentes ocurrieron a la altura de la vecina localidad de Centenario y demandaron las tareas de la Policía de la Provincia de Neuquén.

El primer caso ocurrió cuando se registró un triple choque entre la primera y la segunda rotonda de la ruta, lo que generó importantes demoras y tensión en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

De acuerdo a lo informado por el sitio Centenario Digital, el siniestro involucró a un Volkswagen Gol, una Renault Sandero y una Fiat Fiorino, que circulaban en sentido Neuquén-Centenario. Según trascendió, los vehículos quedaron detenidos sobre el carril derecho de la calzada, provocando complicaciones en el tránsito.

multiple choque en centenario 3 (1) Gentileza Centenario Digital

A pesar de la magnitud del hecho, en principio se registraron únicamente daños materiales. Sin embargo, se evaluaba la asistencia preventiva de dos jóvenes que permanecían sentados a un costado de la ruta tras el impacto.

La situación se volvió aún más compleja cuando, mientras los uniformados realizaban tareas de control y medición sobre la cinta asfáltica, un camión terminó impactando desde atrás a otro vehículo Volkswagen Gol que circulaba por el carril izquierdo.

Este segundo choque también provocó daños materiales y generó mayores complicaciones en la circulación vehicular.

En el lugar trabajó personal de la División Tránsito Villa Obrera, junto a efectivos policiales que colaboraron con la asistencia y ordenamiento vehicular.