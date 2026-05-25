Le robó la billetera a un ingeniero que se mató en un choque, pero se olvidó su propio DNI adentro del auto

Javier Aguiló Isuani falleció luego de que su auto Audi cayera a un enorme foso de cemento. Al llegar la Policía, descubrió que la víctima había sufrido un robo.

Un ingeniero en sistemas de 51 años murió luego de protagonizar un violento accidente en Mendoza, cuando el vehículo que conducía cayó a un canal aluvional tras perder el control. El caso generó conmoción no solo por la tragedia, sino también porque un joven terminó detenido acusado de haberle robado pertenencias a la víctima después del choque .

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 4 de la mañana sobre la avenida San Francisco de Asís, en la zona cercana al parque General San Martín, en el límite entre la ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. Según reconstruyeron los investigadores a partir de cámaras de seguridad , el Audi A3 circulaba a gran velocidad cuando atravesó un lomo de burro, impactó contra el cordón de una rotonda y salió despedido hacia un canal aluvional de cemento de unos siete metros de profundidad.

Cuando personal policial llegó al lugar, encontró el auto completamente destruido dentro del cauce y al conductor atrapado en el interior. La víctima fue identificada como Javier Aguiló Isuani, mendocino de 51 años que actualmente residía en Buenos Aires y había viajado a su provincia natal para pasar el fin de semana largo junto a su pareja.

De acuerdo con la información oficial, Aguiló se encontraba solo dentro del vehículo al momento del accidente. Sin embargo, durante las primeras actuaciones, los efectivos detectaron una situación que llamó la atención: el interior del auto estaba revuelto y la víctima tenía los bolsillos dados vuelta. Además, faltaban documentos personales y otros objetos.

En medio de las pericias apareció un documento nacional de identidad que no pertenecía al conductor fallecido. Se trataba del DNI de Kevin Alexander Martínez, un joven de 25 años domiciliado en Godoy Cruz. Minutos después, el propio hombre se presentó en el lugar del hecho, situación que despertó sospechas entre los investigadores.

Ingeniero muerto mendoza 1 Javier Aguiló Isuani.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, Martínez no pudo explicar convincentemente por qué estaba en el sitio del accidente ni cómo había llegado hasta allí. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una cartera negra con el logo de Audi y documentación correspondiente al vehículo siniestrado.

A partir de esos elementos, el joven quedó detenido bajo la figura de averiguación de hurto calamitoso, una acusación contemplada en el Código Penal para quienes se aprovechan de situaciones de desastre o tragedia para cometer robos. Ese delito prevé penas que van de uno a seis años de prisión.

El mensaje previo al accidente

Mientras avanzaba la investigación, también comenzó a viralizarse una publicación realizada por Aguiló horas antes de la tragedia. El ingeniero había compartido en su cuenta de X una fotografía de un asado junto a un mensaje que luego cobró fuerte repercusión por el desenlace del caso.

“Asau en el hogar, birra, salchi, chinchu, feresss. Esto es la puta vida...”, escribió el hombre en la red social unas siete horas antes del accidente fatal.

Ingeniero muerto mendoza (2)

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y conocidos comenzaron a despedirlo en redes sociales. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el publicado por su novia, Estefanía, quien había viajado con él a Mendoza.

“La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo”, expresó la mujer en un posteo que rápidamente se multiplicó entre usuarios de redes sociales.

La causa quedó en manos de la Justicia mendocina, que busca determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y esclarecer el presunto robo denunciado tras la muerte del conductor. Mientras tanto, continúan las pericias sobre el vehículo y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.