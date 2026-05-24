Choque fatal en San Vicente: una familia destruida y cinco muertos

El accidente ocurrió en la Ruta 6, cuando una camioneta chocó desde atrás a un Peugeot 20. Las víctimas murieron en el acto.

El choque se produjo cuando la camioneta Amarok embistió de atrás a un Peugeot 206 en el que viajaba la familia que perdió la vida.

Conmoción en la localidad bonaerense de San Vicente , donde un brutal choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 6 dejó mató a una familia entera . El accidente se produjo a la altura del kilómetro 53, cuando una camioneta Volkswagen Amarok chocó desde atrás a un Peugeot 207 en el que viajaban cinco personas, tres adultos y dos menores, todos vecinos de Guernica .

Como consecuencia del choque, las víctimas murieron en el acto , se trata de uno de los accidentes más impactantes registrados en los últimos tiempos en ese distrito bonaerense.

Las víctimas viajaban a bordo de un Peugeot 207 blanco que circulaba hacia Cañuelas cuando fue alcanzado violentamente desde atrás por la camioneta conducida por un joven de 28 años, identificado como Leandro Panetta , quien sobrevivió y quedó detenido bajo la acusación de homicidio culposo .

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Quiénes eran las víctimas del brutal accidente

La primera víctima identificada fue Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, vecina de Guernica y conductora del vehículo. Junto a ella viajaba Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, quien sería su pareja. También murió un tercer adulto cuya identidad todavía no había sido confirmada oficialmente al cierre de las actuaciones judiciales.

En el auto además iban dos menores de edad: una niña de aproximadamente siete años y un bebé. Las autoridades mantuvieron sus identidades bajo reserva, aunque trascendió que son hijos de la pareja fallecida.

La imagen del Peugeot completamente destruido evidenció la magnitud del impacto y ayudó a comprender por qué ninguno de los ocupantes logró sobrevivir.

Cómo fue el choque fatal

El choque ocurrió cerca de las 18 horas del sábado, a la altura del kilómetro 53 de la Ruta 6, en las inmediaciones del ingreso al barrio Papa Francisco, dentro del partido bonaerense de San Vicente. Según indicaron fuentes policiales, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando la Amarok impactó de lleno contra la parte trasera del automóvil familiar.

Choque. San Vicente...

Los primeros efectivos que llegaron al lugar describieron una escena estremecedora. Bomberos, ambulancias de alta complejidad y agentes del Comando de Patrullas trabajaron durante varias horas entre los hierros retorcidos del Peugeot.

El daño fue tan severo que, de acuerdo con los investigadores, la trompa de la camioneta quedó incrustada prácticamente hasta los asientos delanteros del auto. Pero la noticia de la muerte de los dos menores fue el dato que más conmovió a la comunidad.

La investigación judicial intenta determinar qué provocó el choque fatal. Hasta el momento no se difundieron oficialmente pericias sobre velocidad, consumo de alcohol o posibles maniobras imprudentes, aunque la violencia del impacto abrió numerosos interrogantes entre los investigadores.

Choque, golpes y detención

El conductor de la Amarok, Leandro Panetta, domiciliado en Quilmes y estudiante universitario, sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local.

Choque. San Vicente (1)

La fiscal de la UFI descentralizada de San Vicente ordenó su aprehensión inmediata y dispuso distintas pericias accidentológicas para reconstruir la secuencia exacta del hecho.

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo”, aunque la situación procesal del conductor podría modificarse conforme avancen los estudios técnicos y las declaraciones testimoniales. Los investigadores intentan establecer a qué velocidad circulaba la camioneta y si existió alguna conducta temeraria previa al impacto.