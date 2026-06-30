Impresionante choque: perdió el control del auto e impactó contra un poste de luz

Ocurrió este martes por la tarde en las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 198 de Neuquén Capital.

La jornada del martes de la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 198 de Neuquén Capital se vio sacudida por un impresionante choque , cuando un conductor perdió el control de su auto y terminó impactando contra un poste de luz en pleno horario escolar.

La situación generó preocupación ya que en ese momento se registraba una intensa circulación de estudiantes y familias.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 de este martes sobre la calle Abraham y Acosta , donde por motivos que aún son materia de investigación se registró el incidente y el auto quedó ubicado sobre la vereda del establecimiento educativo.

El siniestro generó momentos de tensión entre docentes, familias y vecinos. Afortunadamente, el vehículo no alcanzó a ingresar al predio y quedó detenido tras colisionar contra la estructura de alumbrado público.

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Por el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas.

¿El conductor estaba borracho?

Las circunstancias que provocaron el choque todavía no fueron confirmadas por las autoridades. Sin embargo, testigos presenciales señalaron que el conductor se encontraría en aparente estado de ebriedad, hipótesis que deberá ser determinada por las pericias y los controles correspondientes.

Tras el incidente, vecinos resguardaron la zona para evitar nuevos riesgos hasta la llegada del personal policial, inspectores de tránsito y los equipos encargados de intervenir en el lugar.

Choque Ruta 7

Chocaron contra un caballo en Ruta 7 y terminaron dentro de un canal

Un viaje familiar terminó en un grave siniestro vial durante la noche del domingo sobre la Ruta 7, a la altura de la Picada 10, en San Patricio del Chañar. Un automóvil chocó contra un caballo que se cruzó repentinamente, perdió el control y cayó dentro de un canal ubicado a la vera del camino.

En el vehículo viajaban un hombre y sus dos hijos menores de edad. Pese a la violencia del impacto y a los importantes daños que sufrió el rodado, los tres ocupantes lograron sobrevivir y no presentaban heridas de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:10. Tras recibir el aviso, personal de la División Tránsito Añelo se dirigió hasta el sector y confirmó que el vehículo se encontraba dentro de una acequia, mientras que el animal había quedado sin vida sobre uno de los costados de la ruta

Choque Ruta 7- caballo

De acuerdo con la información brindada por el subcomisario Marcos Carrupan, el caballo apareció de manera imprevista sobre la calzada. El automóvil lo impactó y, como consecuencia de la colisión, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó dentro del canal.

La caída provocó importantes destrozos en el vehículo, principalmente en la parte frontal y en el techo del habitáculo. El conductor quedó atrapado dentro del automóvil, por lo que fue necesario realizar un operativo de rescate.

En el lugar trabajaron de manera conjunta bomberos de la Policía y bomberos voluntarios, quienes lograron retirar al hombre del interior del rodado. Las tareas se realizaron durante la noche, en un sector con poca iluminación.