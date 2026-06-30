Jornada de múltiples choques en rutas neuquinas: heridos y amplio despliegue de recursos

Ocurrieron en dos tramos de la Ruta 7 y en la 51, cerca de Vista Alegre. Los detalles de un martes de accidentes.

La ruta 7 y la 51 fueron escenario de varios choques este martes.

La mañana de este martes estuvo marcada por una seguidilla de siniestros viales ocurridos en las rutas provinciales 7 y 51, donde en un lapso muy breve se registraron al menos tres hechos de tránsito que movilizaron a efectivos policiales, personal de salud y equipos de emergencia.

Los accidentes dejaron varias personas con lesiones que debieron ser trasladadas a distintos centros médicos y volvieron a encender la preocupación por la seguridad vial en el comienzo del invierno, en un contexto en el que además se anuncian fuertes heladas que podrían dificultar aún más la circulación.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 8:30 sobre la Ruta Provincial 51 , a la altura del kilómetro 4 , en cercanías de la rotonda conocida como Río Neuquén. Allí, una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una empresa protagonizó un fuerte impacto que terminó con el vehículo fuera de la calzada.

Como consecuencia del siniestro, tanto el conductor como el acompañante sufrieron distintos golpes y fueron asistidos en el lugar antes de ser derivados en una ambulancia privada hacia una clínica de la ciudad de Neuquén, donde recibieron atención médica a través de la ART. Según informó Centenario Digital, en ese hecho intervino inicialmente personal de Seguridad Ciudadana del municipio de Vista Alegre.

Choques ruta 7 y 51 Foto: Centenario Digital

Mientras efectivos de Tránsito Villa Obrera se dirigían hacia ese primer accidente para colaborar con el procedimiento, se encontraron con una segunda emergencia sobre la Ruta Provincial 7, lo que obligó a redoblar el operativo de asistencia.

Una motociclista despistó y fue trasladada al hospital de Centenario

En inmediaciones de la calle rural 9, frente al comercio Ferromundo, los uniformados observaron a una joven tendida sobre la cinta asfáltica luego de haber protagonizado un despiste con su motocicleta.

De inmediato solicitaron la presencia de una ambulancia del Hospital Dr. Natalio Burd, cuyo personal médico, encabezado por el doctor Barrufaldi, asistió a la motociclista y posteriormente la trasladó al centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la joven, de 21 años, circulaba a bordo de una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos en sentido norte-sur cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado y cayó sobre el pavimento, según publica Centenario Digital.

Tras el procedimiento, la motocicleta quedó secuestrada preventivamente mientras las autoridades aguardaban conocer el parte médico sobre el estado de salud de la conductora.

Tercer choque del día: choque por detrás en un semáforo terminó con dos asistencias

Sin embargo, la seguidilla de incidentes no terminó allí. A escasa distancia del lugar donde ocurrió el despiste se registró un tercer choque, esta vez en la intersección semaforizada ubicada a la altura de la calle 8 de la Ruta Provincial 7.

Choques ruta 7 y 51 (1) Foto: Centenario Digital

En ese sector, un Volkswagen Gol Trend impactó con fuerza contra la parte trasera de una Ford EcoSport que permanecía detenida esperando el cambio de luz del semáforo. El violento golpe provocó importantes daños materiales en ambos vehículos y motivó una nueva intervención de los servicios de emergencia.

Como consecuencia de esta colisión, la conductora del automóvil debió ser trasladada a un centro asistencial, al igual que una mujer que viajaba como acompañante en la camioneta.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambos traslados fueron realizados de manera preventiva, ya que las dos mujeres permanecían conscientes y no manifestaban dolores de gravedad inmediatamente después del impacto.

Los tres hechos ocurrieron prácticamente en simultáneo y demandaron un importante despliegue de recursos policiales y sanitarios en distintos puntos de las rutas provinciales 7 y 51. Las causas de cada uno de los siniestros continúan bajo investigación, mientras las autoridades reiteran el pedido de extremar las precauciones al volante, especialmente durante los días de bajas temperaturas, cuando la presencia de hielo sobre la calzada puede incrementar considerablemente el riesgo de accidentes.