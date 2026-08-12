Impresionante choque de camiones en la ruta: uno quedó destruido y hay un herido grave

El impactante accidente ocurrió de madrugada. Uno de los conductores está internado en grave estado.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el accidente fue protagonizado por dos camiones de gran porte.

Un brutal accidente se registró en las últimas horas, donde un camión quedó completamente destruido y un hombre resultó herido de gravedad.

El impactante accidente ocurrió en horas de la madrugada en la Ruta Nacional N°14, en el kilómetro 11, en el tramo que conecta Entre Ríos con Buenos Aires.

Fuentes policiales revelaron que los bomberos fueron alertados sobre el impresionante choque entre dos vehículos de gran porte y la posibilidad de que hubiera personas heridas.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el accidente fue protagonizado por dos camiones.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, un camión Ford Cargo, que había salido de Concepción del Uruguay con destino a Puerto Ibicuy y era conducido por un hombre de 60 años, fue embestido desde atrás por un camión Iveco que trasladaba un contenedor cargado con té.

Producto del brutal impacto, el conductor del Iveco, sufrió un politraumatismo de cráneo y miembros superiores. Fue asistido inicialmente en el lugar y posteriormente trasladado consciente en una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas hacia el Centenario de Gualeguaychú.

Un hombre de 34 años, oriundo de Misiones, se encuentra internado en grave estado.

El choque provocó importantes daños materiales, especialmente en el Iveco que quedó totalmente destruido debido a la violencia del impacto.

"Pensamos que había muerto", el dramático relato de uno de los camioneros

Gerardo Barreto es el conductor del camión que fue impactado desde atrás durante el violento accidente, y relató cómo fueron los segundos posteriores al choque y aseguró que, al observar cómo había quedado destruida la cabina del otro vehículo. "Pensamos que había muerto", confesó.

“Yo venía aproximadamente a 70 kilómetros por hora. Escuché una explosión y supuse que había reventado algún neumático. El camión se ladeó hacia un costado, se cortaron todas las luces y no vi más nada”, recordó.

Y explicó que alcanzó a realizar una maniobra para sacar el vehículo de la calzada. “Volanteé al costado de la ruta y el camión se detuvo. No se veía nada, se apagaron todas las luces”, describió.

Una vez detenido, Barreto comenzó a intentar comprender qué había sucedido. “Pensamos lo peor por el estado en que estaba la unidad. No encontrábamos al camionero”, contó. La búsqueda continuó hasta que, aproximadamente 100 metros más adelante, observaron una luz.

Allí encontraron al conductor del otro camión, que había logrado salir de la unidad pese a la violencia del impacto. “Estaba descalzo y sangraba de una mano. Nos ofrecimos a hacerle un torniquete, pero no quiso”, señaló.

El camionero remarcó que la destrucción del vehículo hacía temer inicialmente un desenlace mucho más grave. “Por el estado de la cabina, era imposible que alguien resultara vivo”, expresó.

“La ruta es difícil para nosotros. Hay gente que viene desde grandes distancias y con horarios de llegada taxativos y pocas horas de descanso, que hacen que se sobrecargue el cuerpo”, sostuvo.

En ese contexto, mencionó el riesgo de lo que los camioneros denominan “sueño blanco”, una situación de extrema fatiga durante la conducción. “Te atrapa el sueño blanco y no sabés qué sucede”, describió.