Colapso en las rutas neuquinas: casi mil camiones esperan cruzar a Chile

El relevamiento oficial contabiliza al menos 886 transportes detenidos entre Zapala, Las Lajas y Cutral Co. Defensa Civil advirtió que la cifra cambia constantemente.

La fila de camiones que espera poder cruzar hacia Chile continúa creciendo en distintos puntos de Neuquén. Mientras el paso internacional Pino Hachado abrió este lunes pasadas las 11, al menos 886 transportes de carga están estacionados en predios habilitados de Zapala, Las Lajas y Cutral Co , aunque desde Defensa Civil estimaron que el número total ya se aproxima a los mil.

Carlos Cruz, director de Defensa Civil provincial, explicó a LM Neuquén que el conteo se actualiza de manera permanente debido a que continúan llegando vehículos y otros permanecen en circulación a la espera de ingresar a los lugares de estacionamiento. “Estamos pisando los mil camiones. Hay que sumar algunos que están dando vueltas o que pueden llegar a ingresar durante el día”, señaló Cruz.

De acuerdo con el último relevamiento, Cutral Co es la localidad con mayor concentración , con 344 camiones detenidos a la espera de que se normalice el tránsito hacia la cordillera.

En Zapala, otros 302 transportes están distribuidos en tres sectores. En la Zona Franca permanecen 80 camiones, otros 124 se encuentran en el acceso Fortabat y 98 están estacionados en los predios ubicados en las zonas de Trannack y Houssay.

A estos se suman 240 vehículos de carga en un predio ubicado sobre el camino hacia Las Lajas.

El detalle informado contabiliza 886 camiones, pero Cruz aclaró que la cifra general es superior porque existen transportes en movimiento, unidades que todavía no ingresaron a los predios y otros puntos de espera ubicados en la provincia.

En tanto, el director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara, anticipó que este lunes podrían llegar a pasar a Chile alrededor de 150 unidades y, al mismo tiempo, recibir una cantidad similar de transportes que permanecen detenidos en Zapala. “Esperamos que hoy sea igual y que el operativo se vaya desarrollando con normalidad”, señaló el referente de Defensa Civil.

Según explicó, mientras se descomprime la concentración de vehículos en Las Lajas, se autoriza el avance progresivo de los camioneros que aguardan en otros puntos de la provincia. “Seguimos esperando los camiones que están varados en Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. A medida que nosotros vamos liberando, vamos recibiendo los otros camiones que vienen de Zapala”, detalló.

Un operativo desplegado en varias localidades

La gran cantidad de camioneros varados obligó a desplegar un operativo de asistencia que involucra a organismos provinciales, fuerzas de seguridad y municipios. Cruz indicó que durante la jornada recorría la zona junto al director provincial de Seguridad Vial y autoridades de la Secretaría de Emergencias, mientras aguardaban novedades sobre las condiciones del paso fronterizo.

El dispositivo incluye puestos médicos avanzados, recorridas permanentes de ambulancias y unidades de respuesta inmediata para atender cualquier inconveniente entre los transportistas. Además, participan la Policía de Neuquén y los municipios de Las Lajas, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo y Arroyito, mediante sus respectivas áreas de Defensa Civil.

“Se continúa trabajando con puestos médicos avanzados y con recorridos permanentes de ambulancias y unidades de respuesta inmediata”, explicó el referente provincial.

Las rutas que siguen intransitables en Neuquén

En el parte diario de Vialidad, la mayoría de los corredores permanecen habilitados con precaución, sin embargo, continúan varios cortes por nieve, hielo y barro. La Ruta Provincial 13 sigue intransitable entre Primeros Pinos y Litrán, debido a la acumulación de nieve y hielo. Desde Zapala hasta Primeros Pinos se puede circular con precaución, pero se exige portar cadenas y se recomienda evitar el tránsito nocturno.

También permanece cerrado el tramo de la Ruta Provincial 23 comprendido entre Litrán y Pino Hachado. Allí se registra acumulación de nieve, barro y hielo, además de sectores poceados y desvíos por una obra de pavimentación.

La Ruta Provincial 26 continúa intransitable entre Caviahue y Copahue. En los tramos anteriores, desde Loncopué hacia Hualcupén y Caviahue, hay sectores con hielo y es obligatorio llevar cadenas.

En la Ruta Provincial 62, el tramo desde Lolog hasta el paso Carrirriñe sigue intransitable. En tanto, sobre la Ruta Provincial 63 permanece cerrado el sector entre Paso Córdoba y el empalme con la Ruta Nacional 237 por acumulación de nieve.