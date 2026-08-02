Villa La Angostura en invierno: una invitación a descubrir la magia de la Patagonia

Invierno tras invierno, se confirma por qué es uno de los destinos más encantadores de la Patagonia. Conocé las múltiples actividades para disfrutar.

Hay destinos que se visitan y otros que se sienten. Villa La Angostura pertenece a ese segundo grupo. Apenas se atraviesa el arco de bienvenida y la Ruta de los Siete Lagos queda atrás, el paisaje comienza a cambiar de ritmo. Los bosques de coihues y cipreses se cubren de blanco, el aire adquiere el aroma inconfundible de la leña encendida y el silencio de la nieve parece envolver cada rincón de esta pequeña villa cordillerana que, invierno tras invierno, confirma por qué es uno de los destinos más encantadores de la Patagonia.

Aquí, el invierno invita a bajar el ritmo y disfrutar de experiencias que conectan con la naturaleza. Una de las más elegidas por las familias son las caminatas con raquetas sobre la nieve. No hace falta tener experiencia previa: basta con colocarse el equipo y dejar que el bosque marque el camino. Cada paso cruje sobre la nieve recién caída mientras los rayos del sol se filtran entre las lengas y los coihues, iluminando un paisaje donde el blanco parece no tener fin.

Los más pequeños se entusiasman buscando huellas de liebres o aves, mientras los adultos descubren el valor de un silencio que solo la montaña puede ofrecer. Las excursiones guiadas, además, permiten conocer cómo la flora y la fauna del bosque andino sobreviven a los meses más fríos del año, transformando el paseo en una experiencia tan contemplativa como enriquecedora.

Otra forma de descubrir este rincón de la Patagonia es a caballo. Las cabalgatas por senderos nevados permiten recorrer antiguos caminos de montaña al ritmo pausado de los animales, mientras el vapor de su respiración se mezcla con el aire helado de la mañana. Los guías, muchos de ellos nacidos y criados en la zona, enriquecen el recorrido con historias sobre los primeros pobladores, las tradiciones rurales y los secretos que guarda el bosque durante el invierno.

Julián Campos

Lugares de ensueño

El agua también invita a descubrir otra cara del invierno. Navegar por el lago Nahuel Huapi es una experiencia que combina la inmensidad del paisaje con la tranquilidad de sus aguas, donde las montañas nevadas se reflejan como en un espejo. A medida que la embarcación avanza, aparecen bahías escondidas, playas solitarias y bosques que parecen suspendidos en el tiempo.

Uno de los paseos más emblemáticos conduce al Bosque de Arrayanes, ubicado en la península de Quetrihué. Quienes prefieren navegar pueden llegar embarcados y disfrutar de la costa desde una perspectiva privilegiada. Cuando las condiciones climáticas lo permiten, también es posible recorrer el sendero que une Villa La Angostura con el bosque caminando o en bicicleta, atravesando un paisaje de extraordinaria belleza con vistas permanentes al Nahuel Huapi.

Julián Campos

Al llegar, los arrayanes despliegan toda su singularidad. Sus troncos lisos de tonos canela y anaranjados, únicos en el mundo por sus características, crean una atmósfera que parece salida de un cuento. En invierno, la nieve resalta aún más sus colores y convierte al bosque en uno de los escenarios más fotografiados de la Patagonia.

Después de una jornada al aire libre, Villa La Angostura invita a descubrir otro de sus grandes atractivos: la gastronomía. En sus restaurantes conviven recetas tradicionales de montaña con los mejores sabores patagónicos. Truchas frescas, cordero, ciervo, ahumados, hongos de temporada y pastas caseras forman parte de una propuesta culinaria que encuentra en los productos regionales su mayor fortaleza.

Julián Campos

Las chimeneas encendidas, el aroma del pan recién horneado y una copa de vino patagónico completan una escena que invita a disfrutar sin apuros, mientras detrás de los ventanales la nieve continúa cayendo sobre los bosques.

Julián Campos

Y si hay un ritual que ningún visitante puede dejar pasar, es recorrer las chocolaterías artesanales del centro. El perfume del cacao invade las calles y conduce casi de manera inevitable hacia locales donde el chocolate se presenta en todas sus formas: bombones, ramas, tabletas, alfajores y el infaltable chocolate caliente, espeso y reconfortante, ideal para combatir el frío patagónico.

Julián Campos

Cada chocolatería guarda recetas propias y una tradición que forma parte de la identidad de Villa La Angostura. Es habitual ver familias enteras entrar para hacer una pausa, entrar en calor y llevarse un pedacito del destino en forma de dulces artesanales.

Julián Campos

Y cuando parece que el invierno ya mostró todas sus postales, aparece el gran protagonista de la temporada: el Cerro Bayo. Considerado uno de los centros de esquí más pintorescos de la Patagonia, combina modernas instalaciones con un entorno natural privilegiado. Sus pistas atraviesan bosques nativos y ofrecen vistas inigualables del lago Nahuel Huapi y de la Cordillera de los Andes, convirtiendo cada descenso en una experiencia inolvidable.

Julián Campos

Quizás ese sea el verdadero encanto de Villa La Angostura. La posibilidad de comenzar el día caminando entre bosques nevados, navegar por uno de los lagos más bellos de la Patagonia, descubrir un bosque único en el mundo, compartir una mesa con sabores regionales, disfrutar del mejor chocolate artesanal y terminar contemplando el atardecer desde las laderas del Cerro Bayo.

Porque hay lugares que uno visita para conocer y otros a los que siempre quiere volver. Villa La Angostura, definitivamente, pertenece a estos últimos.

Julián Campos