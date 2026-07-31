Tras un robo y una persecución policial por los techos, le destrozaron la casa

El robo en una agencia de motos provocó que los sospechosos escaparan por los techos e intentaran ingresar a su vivienda. Tiraron una moto y derribaron una puerta.

Un efectivo logró detener a uno de los sospechosos, mientras el otro cómplice logró escapar del lugar.

Una mujer que reside en el bajo de Neuquén vivió momentos de tensión y angustia , cuando se encontró con un delincuente intentando ingresar a su casa, mientras otro escapaba por los techos durante una persecución policial iniciada por el robo en una agencia de motos. Los sospechosos derribaron una puerta , rompieron elementos de la vivienda y provocaron destrozos en el interior.

El episodio se registró alrededor de la 1:20 am del miércoles 29 de julio pasado, en la calle Chile entre La Pampa y San Luis , cuando los sujetos ingresaron a robar a San Juan motos , un local de repuestos para motocicletas.

El grupo se robó dos cascos del interior del local y emprendieron la fuga a partir de la activación de la alarma y la llegada de los agentes de la Comisaría N°2 , ubicada a escasos metros del lugar del ilícito. Tras escapar del lugar, el grupo fue sorprendido por los efectivos y comenzó una persecución policial que se extendió por los techos de las casas linderas y entre ellas, sobre la vivienda de una mujer.

Selena Díaz, vecina del lugar, en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Yo me despierto a la noche y abro la ventana porque escucho pasos en el techo, gente por todos lados gritando, no entendía nada, imaginate el susto. Abro la otra ventana y me encuentro que del otro lado había un tipo, estaba forcejeando la puerta de la habitación chiquita para entrar”.

Un grupo de 20 agentes acudieron al lugar para detener a los delincuentes.

La mujer se encontró con el sujeto intentando ingresar a su casa

La persecución se extendió por diferentes viviendas linderas al local comercial, con gritos, luces de las linternas y el movimiento de unos 20 agentes en los techos para intentar detener a los sospechosos. La mujer vivió momentos de tensión, al observar cómo se desarrollaba la persecución policial y la falta de seguridad que vivenció en su propia casa.

“Empezaron a saltar de techo en techo, uno empujó la puerta de mi habitación y derribó la puerta, eso provocó que se rompieran un par de cosas que estaban ahí en la cochera. El pibe saltó al techo, lo atrapan y comienza a pedir ayuda. El otro quedó dando vueltas porque sentí cómo corría por la parte de arriba de mi departamento” indicó Díaz.

La vecina comentó que a partir del cierre de la Ruta Mosconi se incrementó levemente el movimiento de vehículos.

Un cómplice logró escapar

Uno de los sospechosos derribó la puerta de la habitación de la vecina e intentó ingresar, pero fue sorprendido por la luz de un policía, que lo interceptó antes de entrar. El agente redujo al hombre en el exterior de la vivienda, mientras el cómplice escapó por el departamento del primer piso.

“Empiezan a correr para todos lados, uno intenta entrar, derriba la puerta, el policía alumbrándome la puerta de la cocina, no entendía nada. Me quedé callada porque obviamente estaba sola, porque me daba miedo que ingresen y me hagan algo” agregó Selena.

Sin embargo, el delincuente al identificar que iba a quedar encerrado si ingresaba a la vivienda, emprendió la fuga por otro sector pero fue sorprendido por un efectivo y se llevó adelante su detención. El otro involucrado en el ilícito, descartó los cascos que habían robado minutos antes y logró huir del lugar.

Un efectivo de la Comisaría Segunda logró detener a uno de los sospechosos.

Finalmente, los efectivos de la Comisaría N°2 pudo detener a uno de los involucrados en el robo al comercio de motocicletas y el otro cómplice del ilícito escapó del lugar a pie.

De acuerdo con el testimonio de Díaz, la circulación vehicular se incrementó levemente tras el cierre de la Ruta Mosconi y la implementación del sistema de estacionamiento medido.

“Obviamente no entró porque iban a quedar encerrados, gracias a Dios no ingresó nadie y empezaron a saltar por los paredones, la moto me la tiraron, un tremendo escándalo. La situación de despertarse y ver gente en su casa es algo que no se lo deseo a nadie” concluyó Díaz.