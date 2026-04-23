Persecución de película por las calles de Neuquén: chocó a dos móviles policiales tras un tiroteo

Chocó a una motocicleta y a un patrullero de la Policía en su intento de huida. Ocurrió en la tarde de este jueves en el noroeste de la capital provincial.

Un hombre de 25 años terminó detenido este jueves tras una persecución policial de película por las calles del noreste de la ciudad de Neuquén, tras un tiroteo, robo, colisiones con móviles de la Policía de la provincia de Neuquén e intento de fuga a pie.

El comisario inspector Agustín Galeno relató a LM Neuquén cómo se dio la persecución y captura de un joven que protagonizó un intento de evasión de la Policía que le resultó infructuoso. “Alrededor de las 16 de esta tarde, a requerimiento del servicio de monitoreo urbano de la Policía de Neuquén, se irradia preventivamente la ubicación de una camioneta Citroën modelo Berlingo de color azul”, sostuvo el comisario Geleano.

E indicó que, además de los datos de dominio, por el sistema de videocámaras, aparentemente, el conductor del vehículo habría efectuado detonaciones de arma de fuego en calle Delegados Territoriales neuquinos y Caballera del Frío.

Personal policial que patrullaba la zona detectó que el vehículo circulaba por 1° de Enero, en dirección a la calle Néstor Barros. Al intentar identificar al conductor, este emprendió la huida, dando inicio a una persecución por diversas calles de ese sector de la ciudad. En calle 1° de Enero y Las Torcazas, un efectivo a bordo de una motociclieta de la Policía intentó interceptar la camioneta, pero esta colisionó a drede con el rodado menor. "Lo intentó derribar, pero el efectivo policial con buen tino se arroja desde la motocicleta y así logró evitar que la camioneta colisione a él. Colisiona al motovehículo, pero no al efectivo policial", detalló.

El comisario agregó que la fuga continuó, y en Primero de Enero y Néstor Barros, la camioneta retomó por Lago Muster y Racedo donde impactó con otro móvil policial, una camioneta Amarok, dañando su carrocería, espejo retrovisor y el lateral de las puertas.

robo- persecución- noroeste-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Hasta itentó fugarse a pie

Una vez que el malechor llegó al barrio 192 Viviendas, a la altura de la manzana "S", en Cuenca XV, el conductor detuvo la camioneta e intentó escapar a pie. Sin embargo, "fue reducido por una oficial de la Comisaría Cuarta, que se encontraba circunstancialmente en ese sector". El joven de 25 años, finalmente, fue atrapado y quedó detenido y trasladado a comisaría.

El comisario dijo que el vehículo en el que se movilizaba y huía por el noroeste quedó consignado, y se hizo presente en el lugar la instrucción judicial los fines de comenzar con el trabajo policial de de rutina.

"El vehículo resultó ser robado, fue secuestrado y llevado a la Comisaría 18. Se logró contactar al propietario para que realizara la denuncia correspondiente", dijo y agregó que el detenido habría encontrado la camioneta estacionada con las llaves puestas y la puso en marcha para huir. Ese hecho sería calificado como hurto de automotor, pero la policía investiga el incidente bajo las carátulas de abuso de armas por las detonaciones, daño al patrimonio institucional por los choques y daños materiales en los móviles policiales,

Indicó que, a través de las cámaras de seguridad, determinarán la franja horaria y el lugar exacto de las detonaciones, como así también las posibles víctimas de las detonaciones. En horas de la noche se estaba recepcionando la denuncia del propietario de la camioneta. toma de testimonios y un trabajo de campo con personal de tránsito. El detenido será sometido a un examen de sanidad policial y a la identificación en la dirección de judiciales. Todavía no se había confirmado si el detenido posee antecedentes.