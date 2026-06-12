Quiniela La Neuquina hoy: resultados del viernes 12 de junio, sorteo por sorteo

Conocé los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy viernes 12 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

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La Previa | El 32 abre el viernes con El Dinero

El 0232 encabezó el sorteo número 31702 de la Previa de La Neuquina este viernes 12 de junio de 2026. El 32, conocido en la tabla de la quiniela como "El Dinero", arrancó la jornada con el mejor augurio posible — pocos números generan más expectativa en el apostador neuquino que el que lleva ese nombre.

Lo siguieron el 0774 en segundo lugar y el 1326 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1607 en cuarto puesto y el 7319 en quinto.

La Primera | El 99 vuelve al mediodía con El Hermano

El 6099 encabezó el sorteo número 31703 de la Primera de La Neuquina este viernes 12 de junio de 2026. El 99, conocido en la tabla de la quiniela como "El Hermano", se presentó al mediodía con aire familiar — el mismo número que ya había encabezado la Primera del jueves, como si la semana quisiera cerrar con constancia.

Lo siguieron el 0803 en segundo lugar y el 7180 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 3739 en cuarto puesto y el 0169 en quinto.

La Matutina | El 35 llega a la tarde con El Pajarito

El 0435 encabezó el sorteo número 31704 de la Matutina de La Neuquina este viernes 12 de junio de 2026. El 35, conocido en la tabla de la quiniela como "El Pajarito", llegó a la tarde patagónica liviano y veloz — y se posó en el primer puesto sin que nadie pudiera atraparlo.

Lo siguieron el 0596 en segundo lugar y el 2630 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1535 en cuarto puesto y el 2434 en quinto.

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.