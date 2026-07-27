En Valentina Sur avanzan con la pavimentación de 110 cuadras

Los trabajos se enmarcan en el Plan de 3.000 cuadras que lleva adelante La Municipalidad de Neuquén. 40 quedarán inauguradas en agosto.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la pavimentación de 110 cuadras en Valentina Sur , de las cuales 40 quedarán inauguradas a fines de agosto de un total de más de 300 planificadas en el barrio.

Al respecto, habló la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, quien informó que 70 cuadras de asfalto ya están en proceso de licitación y que estos trabajos se enmarcan en el Plan de 3.000 cuadras que lleva adelante el municipio.

“Para Valentina Sur hay más de 300 cuadras planificadas: en este momento e stamos ejecutando 40 y nos quedan 70 más próximas a comenzar ”, señaló.

Trabajos avanzados en Valentina Sur

En relación con los aspectos técnicos de la obra, detalló: “Estamos muy avanzados con las 40 cuadras. Vamos con el movimiento de suelo, los pluviales y las conexiones domiciliarias, para continuar con el plan de ejecución”. “La idea es que estén listas para fines de agosto y luego continuar con las 70 restantes”, reafirmó.

También explicó que “hacemos una revisión y un completamiento en algunos sectores, principalmente en lo que tiene que ver con las obras pluviales”.

En esta línea, comentó que para avanzar con el pavimento en otros sectores del barrio “tenemos que completar primero todo lo que tiene que ver con los servicios. Valentina tiene una falencia bastante importante en cuanto a los servicios de agua y cloacas, y luego podemos continuar con el plan”.

Esta situación se debe, dijo, a que “hay sectores donde todavía no están resueltos los servicios”.

Pavimentación y pluviales

Por otro lado, Bruno indicó que la Municipalidad de Neuquén, en todas las obras de pavimentación que realiza, ejecutan pluviales de diferentes tipos de acuerdo a las características topográficas de cada barrio.

Explicó que “algunos son pluviales superficiales, como en los sectores donde trabajamos con cunetas o cordones cuneta. En estos casos, el agua se maneja superficialmente por el gálibo de la calle y escurre por las cunetas hacia algún punto de desagüe o sumidero”.

Bruno observó que “en otros sectores de la ciudad hay una combinación de sumideros en todas las esquinas y el transporte del agua no se realiza por superficie, sino a través de conductos”.