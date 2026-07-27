A la obra se destinaron 7.000 millones de pesos, financiados con recursos propios, lo que permitirá garantizar un desarrollo sostenido sin endeudamiento.

Gaido destacó el asfalto en la calle Mandalari, una obra clave para transformar la conectividad en Parque Norte.

La Municipalidad de Neuquén avanza a paso firme con el asfalto de la calle Mandalari, una traza estratégica pensada para transformar la conectividad vial del sector norte de la capital.

A la obra se destinaron 7.000 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos propios, lo que permitirá garantizar un desarrollo sostenido sin endeudamiento. "Es una nueva inversión y una muestra clara de lo que se logra con cuentas ordenadas y superávit dentro del plan Orgullo Neuquino", remarcó el intendente Mariano Gaido.

El proyecto vial contempla una solución integral para el flujo vehicular que conecta el sector con la Avenida Argentina. Al respecto, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que "se trata de un reordenamiento vial fundamental para conectar desde Jesús María hacia el centro o hacia la zona de los barrios".

Para agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad, el diseño incluye la construcción de dos rotondas: una ubicada sobre la calle Jesús María y otra en el sector inferior donde se deriva la circulación hacia Rincón de Emilio y el circuito de motocross. Así, los trabajos beneficiarán de forma directa la circulación hacia Parque Norte, los barrios Rincón de Emilio y Rincón del Río, y sectores aledaños.

La calzada alcanzará un ancho de 12 metros con la utilización de pavimento flexible en la mayor parte de su extensión y tramos de pavimento rígido en los sectores de mayor exigencia.

La planificación urbana contempla además el ordenamiento de la movilidad peatonal y sustentable. La infraestructura incluye la construcción de veredas peatonales de 5 metros de ancho en el margen norte y una ciclovía de 2 metros de ancho en la margen sur que se integrará a la red existente de Parque Norte.

A su vez, se ejecuta la colocación de cartelería vial, demarcación horizontal y vertical, alumbrado público, parquización y la remoción o traslado de las redes de servicios públicos aéreas. "Esta obra viene a poner en valor Parque Norte y a llevar una conectividad peatonal y vehicular de calidad a toda la zona norte", enfatizó Gaido sobre el impacto de los trabajos.

En el aspecto pluvial, la obra resuelve un histórico problema de escurrimiento del agua de riego proveniente de Parque Norte. El esquema técnico suma conductos pluviales en ambas márgenes de la calle, ensanche de calzada y la construcción de cordones cuneta. A la par, a 600 metros del acceso a Rincón de Emilio se construyen canales de conducción abiertos para canalizar los caudales.

Sobre este desarrollo técnico, Nicola remarcó que "el trabajo pluvial es clave porque históricamente el agua del riego de Parque Norte bajaba por esta calle".

Gaido finalizó puntualizando que la pavimentación de Mandalari es “una obra que viene a poner en valor Parque Norte, que viene a llevar conectividad, no solamente con Rincón de Emilio, sino con Rincón del Río y los barrios que están hacia el norte de la ciudad”.