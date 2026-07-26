Alerta naranja por lluvias: cómo están las rutas neuquinas en el regreso de las vacaciones

Con lluvias intensas y nieve en la cordillera, miles de neuquinos regresan a sus hogares antes del inicio de clases. Cadenas obligatorias y tramos de riesgo.

El último domingo de vacaciones de invierno encuentra a Neuquén bajo alerta amarilla naranja por lluvias en algunas zonas de la provincia. Miles de familias emprenden el regreso a sus ciudades antes del regreso a clases este lunes, pero el Servicio Meteorológico Nacional mantiene desplegado un mapa de alertas que pinta de naranja y amarillo buena parte del territorio provincial.

Se registran lluvias persistentes de entre 30 y 60 milímetros en el suroeste, nevadas intensas en la cordillera y un frío que no da respiro en las zonas más altas. El parte de la Dirección Provincial de Vialidad de este domingo confirma que ese fenómeno climático ya se traduce en calzadas muy exigentes y, para tener precaución, restricciones horarias y algunos tramos directamente vedados.

La Ruta Nacional 237 —la gran arteria que conecta Neuquén capital con la Patagonia andina— se mantiene transitable en toda su extensión, aunque el parte de Vialidad Provincial detalla lo que conviene tener en cuenta según el tramo que se recorra.

Desde el empalme con la Ruta 22 en Arroyito hasta Piedra del Águila, y luego entre Piedra del Águila y el puente sobre el Collón Curá, la circulación es normal: la calzada pavimentada permite avanzar sin restricciones especiales, siempre con la precaución habitual que exige el clima de estos días.

Alerta por lluvias: el panorama en la Ruta 237

El panorama cambia a partir del puente Collón Curá. Desde allí hasta Confluencia, y también en el tramo final que conecta Confluencia con el empalme de la Ruta 40, Vialidad exige portación obligatoria de cadenas, una condición que se repite en buena parte de los corredores cordilleranos golpeados por la alerta naranja.

No se trata de un corte ni de una restricción horaria porque la ruta permanece abierta, pero quien la transite sin el equipo reglamentario podría quedar varado ante cualquier sorpresa del temporal.

Ningún sector de la 237 figura como intransitable ni presenta una sección específicamente afectada en el parte de esta mañana. La recomendación para quienes bajan desde Bariloche o Villa La Angostura es la portación de cadenas a bordo desde Collón Curá en adelante, velocidad reducida y atención redoblada en los últimos kilómetros antes de ingresar a la provincia.

Un panorama similar se repite para quienes bajan desde San Martín de los Andes. La Ruta 40 permanece habilitada en toda su traza, aunque con matices que conviene conocer antes de salir. El tramo entre Zapala y La Rinconada arrastra dificultades puntuales en el sector Catán Lil–La Rinconada, mientras que en los accesos a Villa La Angostura y Chapelco rige la prohibición de circular en horario nocturno.

A eso se suma un sector afectado entre el empalme con la Ruta 231 y el río Hermoso, donde el estado de la calzada obliga a extremar precauciones.

¿Cómo está el norte neuquino?

El norte neuquino, mientras tanto, vive la jornada más castigada. Los caminos de tierra hacia Chos Malal, Tricao Malal y El Huecú están poceados y con barro, con animales sueltos sobre la traza y cadenas obligatorias para quien se anime a transitarlos.

Más al sur, sobre el circuito que conecta Aluminé con el paso a Chile, hay un tramo directamente intransitable: los 34 kilómetros entre L itrán y Pino Hachado permanecen cerrados por obras de pavimentación. Tampoco es posible avanzar hacia Copahue desde Caviahue, ni cruzar por el sector de Paso Córdoba, sobre la Ruta 63, ambos con transitabilidad nula por estas horas.

En materia de pasos internacionales, el panorama es algo más alentador. Cardenal Samoré, Pino Hachado e Icalma operan con transitabilidad normal aunque bajo precaución, mientras que Hua Hum funciona a través de barcaza, por lo que se recomienda consultar los horarios antes de emprender el cruce. Mamuil Malal completa la lista de pasos habilitados.

El resto de la red secundaria —los accesos a Zapala, Cutral Có, Centenario y el corredor productivo que enlaza con Vaca Muerta— presenta transitabilidad normal, aunque con tránsito intenso propio del fin de las vacaciones y calzada húmeda en varios tramos.

La recomendación de Vialidad Provincial, para quienes todavía tienen las valijas en el auto, es salir con el tanque lleno, cadenas a bordo en cualquier trayecto que atraviese la cordillera y, sobre todo, paciencia frente a un regreso que este año viene con lluvia, nieve y alerta naranja de fondo.