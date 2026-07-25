Temporal de nieve en Neuquén: alertan por el estado de las rutas y pasos fronterizos

Las intensas nevadas continúan afectando al territorio provincial. Las autoridades informaron la situación de los caminos y brindaron recomendaciones.

Las intensas nevadas que azotan a la provincia de Neuquén obligaron a extremar las precauciones a la hora de circular este sábado en las rutas nacionales. Desde Vialidad Nacional emitieron un nuevo parte de transitabilidad explicando en detalle el estado de los caminos.

Además, el organismo advirtió por la alerta meteorológica por lluvias, viento y nevadas , que se mantiene, y recomendó evitar viajes innecesarios hacia la cordillera.

Asimismo, solicitó circular únicamente si es imprescindible, siempre con cadenas metálicas y respetando las indicaciones del personal que trabaja en los distintos corredores.

Este viernes, algunos sectores de la Ruta 40 presentaron acumulación de nieve que superó los 20 centímetros en los accesos al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Gentileza: Vialidad Nacional.

El estado de Pino Hachado y Cardenal Samoré

Vialidad Nacional informó a media mañana, que luego de permacener cerrados, el Paso Internacional Pino Hachado y el Paso Internacional Cardenal Samore, quedaron nuevamente habilitados, aunque la circulación es únicamente con extrema precaución.

En el caso de Pino Hachado, el paso quedará habilitado a partir de las 11:30 para todo tipo de vehículos. La calzada presenta hielo en distintos sectores, baja adherencia, viento leve y cielo cubierto. Además, se advirtió sobre la presencia de animales sueltos y el riesgo de caída de rocas en el kilómetro 48. La portación de cadenas es obligatoria y continúan trabajando equipos viales en la zona.

Por su parte, el Cardenal Samoré fue reabierto a las 10:45 y también se encuentra habilitado con extrema precaución para todo tipo de vehículos. El camino presenta nieve acumulada, posible formación de hielo en algunos sectores, baja adherencia y bajas temperaturas.

Desde el organismo recomendaron mantener la distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y recordaron que el uso de cadenas es obligatorio durante la circulación.

Gentileza: Vialidad Nacional.

Cómo están las rutas nacionales de Neuquén

La situación también es compleja en varios corredores de la provincia, especialmente en la zona cordillerana.

Sobre la Ruta 40, entre San Martín de los Andes y Río Hermoso, continúa nevando y trabajan equipos barrenieve y motoniveladoras. También se registran nevadas entre el empalme con la Ruta 237 y Villa La Angostura, así como entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes y San Martín de los Andes y el aeropuerto Chapelco, donde la calzada presenta nieve acumulada.

En todos esos sectores, la portación de cadenas es obligatoria y se solicita transitar únicamente con extrema precaución.

En la Ruta 237, entre el arroyo Limay Chico y Confluencia, se registran nevadas con acumulación y hay equipos viales trabajando para mantener la transitabilidad. Más adelante, entre Confluencia y el empalme con la Ruta 40, cae aguanieve, aunque sin acumulación significativa.

Vialidad Nacional emitió además un aviso quienes circulen por la Ruta 237, en el tramo comprendido entre Alicurá y Arroyo Limay Chico, donde pidió transitar con extrema precaución debido a la acumulación de nieve sobre la calzada, las nevadas persistentes y las bajas temperaturas.

Gentileza: Vialidad Nacional.

Desde Vialidad Nacional reiteraron el pedido de consultar el estado de las rutas antes de viajar y respetar todas las recomendaciones, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente a lo largo de la jornada.