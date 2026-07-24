Un refugio entre montañas: Montaña Resort, el invierno más íntimo de Villa La Angostura

Rodeado de bosque y con vistas a la cordillera, propone una manera más recogida de vivir el invierno patagónico, ideal para quienes buscan nieve, calidez de hogar y servicios de hotel, todo a un viaje en auto desde Neuquén.

Hay quienes prefieren el lago, y hay quienes prefieren el bosque. Para estos últimos, a solo cinco minutos de la costa del Nahuel Huapi, Villa La Angostura tiene otra propuesta: Montaña Resort , un refugio rodeado de árboles y montañas donde el invierno se vive puertas adentro, con la nieve como paisaje constante detrás de cada ventana.

Montaña Resort está pensado para quienes buscan una estadía más íntima y contemplativa. Sus habitaciones para 2 personas y cabañas para 4 y 6, completamente equipadas, están diseñadas para que cada huésped encuentre su propio ritmo —ya sea en pareja, en familia o entre amigos. Con vistas a la cordillera de los Andes y al bosque nevado, el lugar tiene esa calma particular de la montaña en invierno: silencio, aire frío y la sensación de estar un poco más cerca del cielo.

A diferencia de una cabaña aislada, acá el confort viene acompañado de servicios de hotel completos: desayuno, restaurante, pileta cubierta climatizada, kids club, recreación, gimnasio y spa. Es la comodidad de estar en casa, sin renunciar a que alguien más se ocupe de los detalles.

La nieve, a un paso

Como toda Villa La Angostura, Montaña Resort tiene al Cerro Bayo como vecino cercano —apenas veinte minutos separan el resort de uno de los centros de esquí más elogiados de la Patagonia, con pistas para todos los niveles y ese perfil de "cerro boutique" que lo distingue. El resort ayuda a organizar excursiones, traslados y el alquiler de equipo de esquí y snowboard, para que lo único que haya que resolver sea elegir el día.

Y para quienes prefieren un invierno más pausado, el destino ofrece caminatas con raquetas por el bosque nevado, miradores para fotografiar y esa costumbre patagónica de cerrar el día con un chocolate caliente o una copa de vino junto al fuego.

RITUALES: pequeños momentos para hacer propios

Esta temporada, Montaña Resort suma RITUALES, un programa de experiencias pensadas para transformar una noche de invierno en un recuerdo. Desde una cata de vinos junto al fuego, hasta cámaras instantáneas disponibles para alquilar, para llevarse una foto real de un momento real. Son detalles pequeños, pero son los que hacen que una estadía se recuerde distinto.

El restaurante Montaña Bistro acompaña con lo mejor de la cocina de estación: platos de cordero, pastas con salsas de bosque, risottos y una selección de postres caseros, el tipo de comida que sienta bien después de un día de frío.

Pensado para todas las edades

El Kids Club ofrece actividades recreativas supervisadas para que los más chicos tengan su propio plan, mientras los adultos aprovechan el spa, la pileta climatizada o simplemente el silencio del bosque. Y para quienes necesitan seguir conectados, el wifi en todas las áreas permite que el trabajo remoto o una escapada corta entre semana también encuentren su lugar acá.

Cerca de casa, lejos de la rutina

Montaña Resort no pide un viaje de una vez en la vida —pide una tarde libre y ganas de manejar hacia la cordillera. Para quienes viven en Neuquén y alrededores, es la posibilidad de tener un invierno de montaña real, con nieve, fuego y bosque, sin necesidad de cruzar el país.

Tenemos promociones para todo tipo de viaje: en pareja, en familia o entre amigos, a tu medida y en tus tiempos. Contáctanos y descubrí la mejor para vos.

Para conocer más sobre Montaña Resort y consultar disponibilidad para esta temporada de invierno, ingresá a www.bahiamanzano.com ,escribí por WhatsApp al +54 9 11 3144 2237 o llamá al 11-5217-3400. También podés escribirnos a [email protected].