El animal quedó atrapado a 10 metros de altura en una zona rural. Las autoridades no pudieron sedarlo por riesgo a una caída, pero igual murió.

La insólita postal de un oso en lo alto de un poste de luz que terminó de la peor manera.

Un oso negro de gran tamaño murió electrocutado tras quedar atrapado en la cima de un poste de luz de 10 metros de altura en el estado de Nuevo México, Estados Unidos . El insólito incidente fue registrado en video por automovilistas que transitaban por la zona y las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales.

El hecho ocurrió en un área rural cerca de la localidad de Gladstone, a unos 270 kilómetros al este de la ciudad de Santa Fe. El ejemplar se encontraba precariamente posado sobre el travesaño del tendido eléctrico , respirando con cierta complicación e intentando mantener el equilibrio con sus patas delanteras mientras sus extremidades traseras colgaban hacia los lados.

Los especialistas en conservación de fauna explicaron que los osos suelen trepar a estructuras elevadas o postes de electricidad al asustarse por la presencia de personas, el tránsito vehicular o perros. En este tipo de situaciones de estrés, confunden los postes con árboles e intentan escalar para huir de las amenazas.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Nuevo México informó a The Post que, a pesar de los esfuerzos de los organismos locales por coordinar una asistencia, el animal sufrió una descarga eléctrica mortal antes de que el personal especializado pudiera intervenir de forma segura.

“Pensamos que estaba muerto”: el relato de los testigos

Las imágenes principales del suceso fueron grabadas por Shannon Mullens mientras viajaba junto a su familia desde Red River, Nuevo México, hacia el estado de Oklahoma por la carretera 56. La testigo relató a la agencia Storyful el momento en que avistaron al animal al costado del camino.

“Al principio no podíamos creer lo que veíamos, así que nos dimos la vuelta para echar otro vistazo”, dijo Mullens. La automovilista contó cuál fue la primera impresión que tuvieron al observar al animal en la altura: “Al principio, pensamos que el oso estaba muerto, hasta que nos acercamos y entonces nos dimos cuenta de que seguía vivo”.

La insólita postal de un oso en lo alto de un poste de luz que terminó de la peor manera.

Según las mismas fuentes, el llamado a la línea de emergencias 911 por parte de un testigo que se detuvo en la ruta fue cuanto menos llamativo. "Llamo para informar que hay un oso subido a un poste de luz", expresó la persona que se comunicó con la central de atención.

La operadora del servicio telefónico explicó que el Departamento de Caza y Pesca ya había recibido reportes sobre el animal, pero que los profesionales no podían aplicarle dardos tranquilizantes.

La razón técnica principal era que, de sedarlo a esa distancia del suelo, el oso caería de forma inevitable y sufriría heridas catastróficas por el impacto. Por tal motivo, se indicó a los ciudadanos dejar al animal tranquilo para evitar un desenlace inmediato.

El peor desenlace para el oso en el poste de luz y el mensaje oficial

Pese a que nadie intervino de manera directa para evitar la caída libre, el oso tuvo un trágico final porque recibió un choque eléctrico letal al entrar en contacto con las líneas de alta tensión, mientras intentaba mantenerse erguido sobre la infraestructura.

El video del hecho fue difundido públicamente por el Departamento del Interior de Estados Unidos a través de sus canales oficiales. "Agradecemos el entusiasmo por el dominio energético estadounidense, pero esto no es lo que queríamos decir", deslizaron desde esa entidad gubernamental en sus redes.

We appreciate the enthusiasm for American Energy Dominance, but this isn't what we meant. https://t.co/FpfmUn6PYh — US Department of the Interior (@Interior) July 22, 2026

Asimismo, expertos en fauna remarcaron que este tipo de eventos no son completamente inéditos en la región. Un incidente similar tuvo un desenlace distinto en Arizona en 2021, cuando los funcionarios de vida silvestre rescataron sanos y salvos a un oso que se había subido a un poste de luz.