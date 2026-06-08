Osos en las calles de Japón: cierran casi un centenar de escuelas tras múltiples avistamientos

Más de diez reportes en menos de 24 horas llevaron a las autoridades a suspender las clases y desplegar operativos de búsqueda.

Dos personas se encuentran de manera sorpresiva con un oso en Japón.

La aparición reiterada de osos en distintos puntos de una ciudad de Japón obligó este lunes a las autoridades a cerrar 94 escuelas y reforzar los controles de seguridad mientras continúa la búsqueda de los animales.

La medida fue adoptada en Utsunomiya , una localidad de la prefectura de Tochigi, ubicada a unos 100 kilómetros de Tokio , donde durante el fin de semana se acumularon más de diez reportes en menos de 24 horas .

La decisión de suspender las actividades en establecimientos primarios y secundarios de toda la ciudad fue tomada después de los avisos sobre la presencia de osos en zonas urbanas , incluidas áreas cercanas a centros educativos, edificios públicos y un centro comercial .

Uno de los ejemplares fue visto durante la madrugada del lunes en un sector situado a unos 500 metros de la escuela secundaria Yonan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WIONews/status/2063973723787731207%20&partner=&hide_thread=false Panic briefly gripped a shopping arcade in Utsunomiya, north of Tokyo, after a bear was spotted running through the area as pedestrians looked on#Japan #bear #Tokyo #pedestrians pic.twitter.com/Bfr2OS3LGd — WION (@WIONews) June 8, 2026

La secuencia de reportes comenzó durante el fin de semana, cuando las autoridades recibieron una denuncia sobre la presencia de un oso de entre uno y 1,3 metros en un sector próximo al Parque Nagaoka. A partir de ese momento se registraron nuevas alertas en distintos puntos de la ciudad.

Operativo con cazadores, policías y patrullas

El municipio organizó un equipo especial dedicado al control de fauna silvestre peligrosa, en el marco de un operativo que reúne a funcionarios locales, fuerzas de seguridad y asociaciones de cazadores.

Las acciones incluyen patrullajes en los lugares donde se registraron los avistamientos y recorridas preventivas para advertir a los habitantes sobre la situación. Las autoridades también realizan relevamientos para determinar si existe la presencia de más de un ejemplar en la zona.

Además, el gobierno local pidió a los vecinos permanecer en el interior de las casas o dentro de sus autos, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar dejar residuos en el exterior durante la noche.

Un oso “inteligente” causó pánico en Fukushima

Otro episodio reciente ocurrió en Fukushima, donde un oso que atacó a cuatro personas consiguió escapar de un operativo de captura.

Según informaron medios locales, el animal ingresó en instalaciones industriales donde hirió a cuatro trabajadores antes de refugiarse dentro de uno de los edificios.

Equipos especializados desplegaron trampas y utilizaron pistolas anestésicas para intentar capturarlo. Las autoridades sostuvieron que el ejemplar logró abandonar el lugar pese al operativo montado para cercarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ShanghaiEye/status/2063471331690393728?s=20%20&partner=&hide_thread=false Security camera footage shows a bear attacks a man in his 20s near the main gate of Fukushima Seiko factory in #Japan. The bear attack left four people injured in two factories and a residential area in northern Japan's #Fukushima on Tuesday, police and media reports said. pic.twitter.com/A1U4Eufu11 — ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) June 7, 2026

El alcalde de la ciudad, Yuki Baba, afirmó que los indicios encontrados sugerían que el oso "abrió la ventana por sí mismo" durante la fuga. En el área fueron halladas marcas de garras compatibles con ese recorrido.

Durante las inspecciones posteriores también surgió la hipótesis de que el animal "abrió el grifo" para beber agua mientras permanecía dentro de las instalaciones. Baba lo describió como "extremadamente inteligente".

Más de 50 mil avistamientos en un año y preocupación en Japón

Durante el año fiscal 2025, concluido en marzo, se contabilizaron más de 50.000 avistamientos de osos en todo Japón, un registro que superó ampliamente los niveles observados en años anteriores.

Oso Japón 3 En noviembre pasado, Japón aprobó nuevas medidas para frenar los ataques de osos a humanos

En ese mismo período se reportaron 13 muertes y 238 personas heridas vinculadas a ataques de estos animales, la cifra más alta registrada por las autoridades japonesas. Durante el año en curso ya se informaron cuatro muertes asociadas a ataques de estos animales.

Especialistas citados por medios japoneses atribuyen parte del aumento de la población de osos a la abundancia de alimentos disponibles, entre ellos bellotas, ciervos y jabalíes.