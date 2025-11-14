Esa clase de incidentes dejó 13 muertos y más de un centenar de heridos desde abril. Recientemente, el Gobierno había solicitado ayuda militar.

Japón aprobó nuevas medidas para frenar los ataques de osos a humanos: más cazadores y vallas eléctricas

El Gobierno de Japón anunció este viernes un paquete de medidas destinadas a enfrentar y frenar los casos ataques de osos a humanos que se encuentran en pleno crecimiento desde abril de este año, período en el que se registraron 13 personas muertas y más de un centenar de heridos.

El incremento de esa clase de incidentes obligó a las autoridades a, inicialmente, solicitar ayuda militar, aunque ahora también resolvieron intervenir diferentes organismos estatales y modificar normativas que limitaban la capacidad de respuesta de las fuerzas locales.

En ese contexto, el vocero del Gobierno, Minoru Kihara, afirmó que el plan oficial busca “reducir el número de osos que aparecen en zonas habitadas”.

Las autoridades definieron incentivos para obtener licencias de caza y solicitaron a exmiembros de las Fuerzas de Autodefensa y a retirados de la Policía que se sumen a los equipos locales, que se encuentran desbordados ante la multiplicación de operativos.

La medida, en paralelo, pretende ampliar el número de personas habilitadas para actuar en zonas rurales y forestales, donde los grupos tradicionales se encuentran en retroceso.

La estrategia también contempla enviar especialistas a los municipios más afectados para colaborar en tareas de análisis, seguimiento y prevención.

Todas esas resoluciones se complementarán con financiamiento para obras de infraestructura como vallas eléctricas, sistemas de trampas y refuerzos en áreas de tránsito frecuentes.

Los gobiernos locales recibirán asistencia logística para responder a los incidentes, especialmente en prefecturas del norte, donde se concentran la mayoría de los casos.

En cuanto al plazo que se plantearon para cumplir el objetivo, el Gobierno aseguró que trabaja en una hoja de ruta que estará finalizada antes de marzo de 2026. El documento, se informó oficialmente, determinará las cantidades de osos a capturar por región y establecerá criterios de intervención destinados a reducir la densidad poblacional en zonas donde se detectó mayor actividad.

La cadena pública NHK informó que la planificación busca unificar criterios entre las distintas jurisdicciones que actualmente operan con protocolos dispares.

Cuáles son los principales cambios que propone el plan oficial de Japón

Las autoridades revisaron las regulaciones sobre armamento aplicadas a la Policía, que hasta ahora solo podía utilizar pistolas de bajo calibre con capacidad limitada para enfrentar a los animales, y decidieron autorizarlos para utilizar rifles en situaciones de riesgo a partir de este jueves.

La medida se formalizó después de que se registraran dificultades para detener a ejemplares que ingresaban en zonas urbanas.

En Akita e Iwate, prefecturas que concentran la mayor cantidad de ataques, se realizó una ceremonia destinada a los cuerpos antidisturbios, que serán los encargados de aplicar el nuevo protocolo.

El cambio coincidió con la aparición de un osezno en inmediaciones del aeropuerto de Iwate Hanamaki, donde se interrumpieron las operaciones durante más de una hora mientras se realizaban tareas de seguridad.

Por qué aumentaron los ataques de osos a humanos

De acuerdo con información proporcionada por investigadores japoneses, el desplazamiento de los osos hacia las zonas habitadas deriva de la combinación entre el crecimiento poblacional de los osos y una cosecha reducida de bellotas.

Además, tiene vital importancia la disminución de la presencia humana en zonas rurales, donde el abandono de cultivos facilita la disponibilidad de alimento para los animales. Debido a esto, se generó un aumento de avistamientos en localidades pequeñas y en áreas urbanas cercanas a zonas boscosas.

En Japón habitan dos especies principales de osos: el oso negro asiático, de tamaño mediano, y el oso pardo, más grande y propio de la isla de Hokkaido y otras regiones del norte.