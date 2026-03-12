No se mueve un expediente en el Poder Judicial de Neuquén: detalles de la medida de Sejun

Judiciales rechazaron los bonos y profundizan el plan de lucha por un aumento salarial. Horas críticas hasta el lunes, a la espera de una oferta del TSJ.

En el Poder Judicial de Neuquén también tiene sus propias internas.

Empieza a haber ruido el conflicto salarial en el Poder Judicial de Neuquén luego de que el sindicato Sejun rechazara la última propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) . Hasta el lunes, hay quita de colaboración y revelan que se nota el poco movimiento de expedientes.

En un plenario provincial realizado esta semana, el gremio resolvió avanzar con un plan de lucha que incluye asambleas y quites de colaboración en distintos organismos judiciales hasta el próximo lunes, cuando se volverán a reunir para evaluar los pasos a seguir.

La nueva conducción sindical, encabezada por el secretario general Santiago Alonso , definió mantener las medidas gremiales hasta el plenario convocado para el próximo lunes 16 de marzo a las 10 , que se realizará de manera mixta -presencial y virtual- y donde se analizará si aparece una nueva oferta salarial.

“Vamos a seguir con el plan de lucha por plenario, que es hasta el próximo plenario del lunes, que vamos a juntar de manera mixta, de manera presencial, para ver cómo continuamos; las expectativas siempre están”, explicó Alonso en diálogo con LM Neuquén.

Protesta de SEJUN en el TSJ (2).JPG La paritaria de los judiciales se define en el Tribunal Superior de Justicia. Claudio Espinoza

Sejun: una oferta salarial de cuatro bonos

Mientras tanto, el sindicato resolvió avanzar con quites de colaboración y asambleas en distintas dependencias judiciales de la provincia. “Hemos definido hasta antes del plenario, del próximo lunes a las 10, quites de colaboración y asambleas, probablemente como base”, indicó el dirigente.

Las primeras acciones comenzaron esta misma semana con concentraciones en sedes clave del Poder Judicial. “Ayer nos concentramos en el Registro de la Propiedad y el Inmueble y hoy en la Ciudad Judicial y a partir del lunes resolveremos en asamblea la situación", dijo.

El conflicto se desató luego de que el gremio rechazara la última propuesta presentada en la negociación salarial. Según explicó el secretario general de Sejun, el ofrecimiento estuvo centrado en bonos extraordinarios y no en un incremento salarial permanente.

Nueva conduccion de sejun La nueva conducción de Sejun en Neuquén.

“La propuesta que se rechazó eran cuatro bonos en marzo y septiembre de 400 mil pesos cada uno”, señaló. A ese esquema se le agregaban otros pagos adicionales vinculados a capacitación. “Se sumaron bonos de 290 mil pesos por capacitación tecnológica y otra serie de compromisos”, explicó.

Sin embargo, el gremio sostuvo que la oferta no resuelve el problema central que plantean los trabajadores judiciales: la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años.

“Lo que se discutió en el plenario es que no configura un aumento salarial, teniendo en cuenta que la pérdida del poder adquisitivo desde 2024 a la fecha no ha tenido mejoras, porque hemos sido los únicos que no hemos tenido la posibilidad”, sostuvo Alonso.

Paritaria abierta y una conducción nueva

El conflicto también se desarrolla en un contexto particular dentro del sindicato. La actual conducción de SeJUN asumió a fines de febrero y se encontró con una negociación paritaria abierta que venía de la gestión anterior y que aún no había sido cerrada.

De esta manera, la nueva comisión directiva debió retomar la discusión salarial con el Tribunal Superior de Justicia en medio de un fuerte reclamo interno por la pérdida del poder adquisitivo acumulada.

Las medidas de fuerza comenzaron a sentirse en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial. Si bien no hay un paro total, el quite de colaboración se refleja principalmente en la realización de asambleas en las distintas oficinas, lo que ralentiza el movimiento habitual de expedientes y trámites.

Stillger y la feria judicial

La situación incluso generó reacciones en el ámbito político. La diputada provincial de Arriba Neuquén por la Neuquinidad, Giselle Stillger, señaló en sus redes sociales que las medidas gremiales estaban afectando el avance de expedientes importantes, particularmente en el fuero de Familia.

No es la primera vez que la legisladora se pronuncia sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Semanas atrás también había cuestionado públicamente la extensión de la feria judicial, declaraciones que generaron el rechazo del Tribunal Superior de Justicia.

El próximo plenario del lunes podría para definir si el conflicto se profundiza o si aparece una nueva propuesta del TSJ que permita destrabar la negociación salarial. Mientras tanto, las medidas gremiales continúan en distintos organismos judiciales de la provincia.