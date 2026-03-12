Misteriosas luces en el cielo de Neuquén: un vecino captó un extraño fenómeno nocturno

Un vecino filmó una luz inusual que se desplazaba por el cielo durante la noche del miércoles. El video despertó curiosidad y comentarios entre quienes lo vieron.

El misterio se adueño de la noche para un vecino de Neuquén.

Una inusual escena nocturna llamó la atención de un vecino de la ciudad de Neuquén , que al mirar hacia el cielo observó una luz brillante moviéndose de manera particular. Intrigado por el fenómeno, tomó su celular y logró filmar el momento, dejando registrado un episodio que rápidamente despertó curiosidad y preguntas entre quienes vieron las imágenes.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, entre las 23 y las 23:30, cuando el vecino se encontraba en el barrio Bouquet Roldán y advirtió la presencia de una luz intensa desplazándose en el cielo. Según relató, el objeto luminoso se movía de manera constante y a gran altura , lo que lo llevó a pensar que se trataba de algo fuera de lo habitual.

En el video se observa un punto brillante que cruza lentamente el cielo nocturno, destacándose sobre el fondo oscuro. La luz mantiene una trayectoria continua durante varios segundos, sin que se escuche ningún ruido que permita identificar de qué se trata.

El registro generó distintas interpretaciones entre quienes pudieron verlo. Mientras algunos consideran que podría tratarse del paso de un satélite visible desde la Tierra, otros mencionan la posibilidad de que haya sido un meteorito o incluso algún tipo de aeronave que reflejaba la luz a gran altura.

En este caso, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tiempo durante el cual la luz permaneció visible. Según el vecino que realizó la filmación, el objeto pudo observarse durante varios minutos antes de desaparecer lentamente del campo visual.

Aunque por el momento no hay una explicación confirmada sobre qué fue exactamente lo que cruzó el cielo neuquino esa noche, el video volvió a despertar la curiosidad de muchos vecinos que aseguran haber visto fenómenos similares en otras ocasiones.

Lo único claro hasta el momento es que, durante unos minutos de la noche del miércoles, una luz inesperada atravesó el cielo de Neuquén y dejó abierta la pregunta que muchos se hacen cada vez que ocurre algo así: ¿Qué fue lo que se vio sobre la ciudad?

Otro avistamiento de luces extrañas en Neuquén

La madrugada del miércoles 5 de febrero de este año sorprendió a una vecina de Neuquén, quien vio en el cielo unas inexplicables luces. La mujer logró filmar un video con su celular donde quedaron capturadas las luces de colores cuando desaparecen en la noche.

Silvina, una vecina del Bajo neuquino, fue a buscar a su hija a la casa de una amiga alrededor de las 3 de la madrugada. Allí la sorpresa se la llevaron las cuatro cuando salieron a la puerta a su encuentro.

Fue ella, su hija y la amiga, ambas adolescentes de 15 años, y la otra mamá las que se sorprendieron con las fabulosas luces que vieron en el cielo. La ubicación desde donde las vieron fue en Leguizamón y Gutiérrez.

"Cuando llegué a buscar a mi hija no me bajaba del auto porque era tarde, y estaba en piyama. Ahí mi hija sale de la casa y con ella la mamá a acompañarla. Ahí fue cuando vimos el destello en el cielo", describió del momento que le tocó vivir.

La sorpresa fue para las cuatro, una de las chicas fue la que puso en palabras lo que veía en ese momento: "¡Se puso en el cielo una luz entre violeta y rosa!", gritó. Aquella luz se movía y como pudieron, lograron filmar el instante en que la luz destellaba, se mueve y finalmente baja.

Fueron varios segundos los que duró la rara luz en el cielo. Pensaron que podía tratarse de un relámpago, pero nunca escucharon los truenos. No había señal de lluvia en la zona.

"Estábamos tratando de escuchar si había sonido de tormenta, nos quedamos calladas y no sonaba nada. Las nenas empezaban a hablar y a preguntarse de qué se trataba lo que veíamos y cuando lo filmé no se escuchaba nada", describió aun sorprendida.