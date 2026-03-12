Dolor en las redes por la muerte de un conocido instructor de esquí y snowboard

El hombre fue recordado por su familia, amigos y compañeros de trabajo con sentidos mensajes de despedida.

Pesar en las redes por la muerte de un instructor de esquí.

La comunidad de San Martín de Los Andes atraviesa momentos de dolor por la muerte de Héctor Hugo Pavés , conocido como El Negro, un histórico instructor de esquí del Cerro Chapelco. El hombre fue recordado durante el miércoles y el jueves en redes sociales.

Pavés falleció este miércoles por la tarde a los 69 años. Sus restos fueron velados durante la media mañana del jueves . Fue homenajeado en diversas publicaciones y comentarios donde lo recordaron como un histórico instructor y vecino de San Martín de Los Andes.

El sobrino de Hugo, Facundo, hizo un posteo en Facebook con una emotiva despedida: "Tío ya nos volveremos a encontrar y me gustaría que me vuelvas a enseñar a manejar la estanciera, pescar, esquiar y amar tanto ese deporte, hacer un chivo en 50 minutos , me quedaré con tus historias, risas y lo divertido que eras cuando andabas con las buenas". "Te diste tu último viaje en moto acá en este plano y sin dudas lo has disfrutado de lo que amabas andar en moto. Te me fuiste pronto pero como vos lo decidiste. Ya nos volveremos a encontrar para hacer unas bajadas esquiando", escribió el hombre. "Es hora de descansar tehuelche!!!Tu sobrino Jabalí", cerró.

Una institución a la que Pavés perteneció fue una de las primeras que publicó un sentido mensaje: "con fuerte pesar, comunicamos la partida de nuestro compañero Hugo Pavés (el Negro), quien fue presidente de nuestra asociación por varios años, siempre agradecidos por su lucha por los derechos de los instructores de esquí y snowboard del cerro Chapelco. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento".

Una usuaria de Facebook identificada como Lidia Mabel Mora publicó otro conmovedor mensaje que tuvo mucha repercusión en la comunidad sanmartinense: "despedimos con gran afecto y admiración a Hugo Pavés, 'El Negro', un verdadero pionero y leyenda del esquí en nuestro pueblo, cuya vida estuvo dedicada a compartir su pasión por el deporte en la Escuela de Esquí y Snowboard Cerro Chapelco. Su legado perdurará en el corazón de quienes lo conocimos. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su hermano Coca, familia y colegas en este momento de gran tristeza. Lidia Mora y Familia".

Los comentarios de la comunidad de San Martín de Los Andes

En esa y otras publicaciones que despidieron al reconocido instructor, se escribieron cientos de comentarios de homenaje. "Un Gran abrazo a todos amigos Pavés dejo huella, uno de los grandes que ayudó de alguna manera a construir nuestra historia en Chapelco. Muy querido", publicó un usuario

"Amigo de la adolescencia y Juventud en nuestro Querido San Martin. Hermosos Recuerdos. Vuela Alto Hugo...Te encontrarás con Horacio (Cabecita)... Abrazo para Jorge y a toda la Familia", escribió un hombre identificado en Facebook como Pedro Jorge Salinas.

"Siempre estarás en el corazón de Chapelco y de todos los que te conocimos. Buen viaje", publicó otro usuario.

"Con esta imagen me quedo Negro querido, haciendo y en lugar que amabas y por el que tanto hiciste", comentó Luis Saravia y adjuntó una foto de Pavés esquiando en el cerro Chapelco.