¿Fue intento de robo? Murió el hombre que fue derivado en código rojo de Centenario al hospital Castro Rendón

La Fiscalía de Delitos contras las personas solicitó la autopsia para determinar el causal de muerte. En el domicilio secuestraron drogas, armas y municiones.

Este lunes un hombre fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón tras un confuso hecho, que en una primera instancia se investigó como un intento de robo en Centenario . Luego de unas horas se registró su muerte y la causa cambió de unidad fiscal para dar pie a otras hipótesis en torno a los motivos y las circunstancias.

El desenlace fatal fue confirmado a LM Neuquén por el jefe de la Comisaría 52 , César Deoseffe: "el hombre murió aproximadamente después de las 20". Desde un principio el pronóstico de salud no era favorable: "como no tenía casi pulso lo llevaron a la guardia del hospital, con maniobras de RCP lograron reestablecerlo y ahí salió en código rojo para Neuquén ".

En este sentido, al constatar su fallecimiento, el comisario indicó que la causa pasó de la Fiscalía de Actuación Genérica a la Fiscalía de Delitos contra las Personas, la cual solicitó la realización de una autopsia para determinar la causa de muerte por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.

Comisaria 52 Centenario.jpg

¿Fue intento de robo?

De acuerdo a lo informado, todo comenzó cerca del mediodía en la intersección de la peatonal 12 y la calle Leopoldo Lugones, cuando los familiares de la víctima solicitaron un móvil policial por un supuesto hecho delictivo. De esta manera, personal de la Comisaría 52 se hizo presente y demoró a dos personas.

"Los parientes lo encuentran desvanecido y nos convocan a nosotros, que registramos que estaba casi sin signos vitales, entonces convocamos al personal del hospital, que lo llevaron de urgencia", informó Deoseffe, quien agregó: "nos dijeron que tenía serios problemas de consumo y un historial médico complejo".

Sin embargo, según explicó, la familia también les indicó que el hombre había sufrida una agresión y señalaron que los presuntos autores estaban escondidos en los techos. "Nos dijeron que había gente en los techos de los vecinos entonces se manejó esa hipótesis y tuvimos que corroborrar", dijo el comisario quien agregó que, en efecto, encontraron a dos hombres. "Eran personas en situación de calle que andaban en los techos", pero se los liberó.

intento de robo centenario armas de fuego drogas

"En principio, se los lleva a la comisaría y se constata que no tuvieron nada que ver con el hecho", aseguró al tiempo que indicó: "después de realizada la autopsia sabremos con exactitud qué sucedió".

Por su parte, también informó que la fiscalía de Delitos solicitó la inspección ocular en el domicilio donde el hombre vivía solo, y encontraron drogas, armas de fuego y municiones, que fueron secuestradas y se presume que están relacionadas con el ambiente delictivo.

Una de las hipótesis que analizaban los investigadores es que el episodio podría haberse originado en una pelea entre las tres personas en un contexto asociado al consumo de drogas, aunque esa línea se descartó tras el análisis de los acontecimientos.

intento de robo centenario armas de fuego drogas (2)

La investigación siguió con presencia policial en el lugar del hecho y la recopilación de testimonios y cámaras para determinar con precisión cómo se desencadenó la situación que terminó con el hombre hospitalizado.