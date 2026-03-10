Obra en la Avenida Mosconi: ¿Qué pasa con los árboles retirados y qué hará la Muni?

La Municipalidad explicó que gran parte de los ejemplares extraídos fueron trasladados al vivero municipal y a la meseta para ser replantados.

Desde la Municipalidad informaron cuál será el destino de los árboles retirados.

La obra de ampliación de la Avenida Mosconi en Neuquén obligó a retirar decenas de árboles que formaban parte del histórico corredor vial. Desde la Municipalidad explicaron que la mayoría de los ejemplares fueron recuperados y trasladados para ser replantados en otros espacios públicos, mientras que solo algunos no pudieron conservarse por su tamaño o condiciones.

La secretaria de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Mariel Bruno, detalló que el retiro de los árboles formó parte del operativo necesario para avanzar con la obra de ensanchamiento de la avenida Mosconi , una intervención de gran escala que busca transformar la actual traza en una autovía urbana con mayor capacidad de circulación.

Según explicó la funcionaria, los ejemplares que pudieron ser extraídos fueron trasladados a dos destinos principales. Una parte fue llevada al vivero municipal, donde actualmente permanecen en proceso de recuperación y preparación para su futura reubicación.

“La mayoría de los que retiramos en la primera etapa están en el vivero municipal, justamente preparándose para ser llevados a otros espacios verdes de la ciudad”, indicó Bruno en diálogo con LU5. Allí se trabaja especialmente con las especies ornamentales que formaban parte del arbolado del sector.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (20) Claudio Espinoza

Otro grupo de árboles fue trasladado directamente a la meseta neuquina, donde el municipio está desarrollando nuevas intervenciones urbanas vinculadas a los accesos de la ciudad. En ese lugar se realizó una especie de zanja o canal especialmente preparado para plantar los ejemplares y garantizar su adaptación al nuevo suelo.

Ese sector forma parte de la zona donde se proyecta el nuevo acceso norte a la ciudad, una obra complementaria al desarrollo urbano que avanza en distintos puntos del ejido capitalino.

El operativo para retirar los árboles

El retiro de los ejemplares estuvo a cargo del personal de la subsecretaría de Espacios Verdes, que desplegó un operativo específico para intentar preservar la mayor cantidad posible de árboles.

“Sacamos todos los que teníamos que retirar para poder avanzar con la obra”, explicó Bruno. Sin embargo, aclaró que el objetivo fue conservar la mayor parte del arbolado existente.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (14) Claudio Espinoza

De acuerdo con lo detallado, solo algunos ejemplares no pudieron ser recuperados debido a su gran tamaño o a las dificultades técnicas que implicaba trasladarlos sin comprometer su estabilidad.

“Unos pocos no se pudieron conservar justamente por su tamaño, porque no se podían retirar”, señaló la funcionaria.

Los árboles no volverán a la Mosconi

Uno de los puntos que generó consultas entre vecinos fue el destino final de los árboles retirados. Desde el municipio confirmaron que esos ejemplares no volverán a ser plantados en la avenida Mosconi una vez finalizada la obra.

La nueva autovía contará con un sistema de espacios verdes completamente renovado que formará parte del contrato de ejecución de la obra. Eso incluye la plantación de nuevas especies diseñadas especialmente para ese corredor urbano.

“La autovía tiene previsto especies nuevas dentro del contrato para conformar todos los espacios verdes”, explicó Bruno.

Por ese motivo, los árboles que fueron rescatados serán destinados a otros sectores de la ciudad donde se necesite completar o reforzar el arbolado urbano.

Respecto de la nueva forestación que tendrá la avenida, Bruno explicó que los árboles que se plantarán no serán ejemplares pequeños, sino plantas de un tamaño adecuado para garantizar su supervivencia en un entorno urbano con tránsito intenso.

Según indicó, se buscará que los árboles tengan la dimensión suficiente para adaptarse al sistema de mantenimiento que tendrá la avenida y al mismo tiempo ofrecer sombra y cobertura vegetal en el mediano plazo.

“Se van a plantar del tamaño que permita que su implantación sea fructífera, lo más grande que los viveros entregan para poder replantar todo el sistema de espacios verdes de la Mosconi”, explicó.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (18) Claudio Espinoza

Reforestación en otros espacios de la ciudad

Los ejemplares que actualmente se encuentran en el vivero municipal serán utilizados en distintos proyectos de forestación y embellecimiento urbano.

La intención del municipio es redistribuirlos en plazas, parques y otros espacios públicos donde puedan desarrollarse en mejores condiciones y contribuir a mejorar el paisaje urbano.

“Van a otros espacios verdes de la ciudad para completar y embellecer distintos sectores”, indicó la secretaria.

En paralelo, la obra de la Mosconi también contempla la plantación de nuevos árboles que serán colocados cuando avance la etapa final de urbanización del corredor.

De esta manera, mientras avanza una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en la ciudad, el municipio busca equilibrar la transformación de la avenida con la preservación y redistribución del arbolado urbano en otros puntos de Neuquén.