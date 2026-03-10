Viaje oficial a Nueva York: el gobierno neuquino presentó proyectos para modernizar la gestión pública

La comitiva de la provincia mantuvo una reunión con los directivos de Amazon Web Services.

Como parte de la agenda que lleva adelante el gobernador Rolando Figueroa en Estados Unidos , el gobierno de Neuquén mantuvo este lunes un encuentro con ejecutivos de la compañía Amazon, donde se trataron proyectos vinculados a la modernización de la gestión pública.

El mandatario neuquino viajó a Nueva York al igual que el presidente Javier Milei y un grupo de gobernadores de distintas provincias argentinas, con el objetivo de promocionar a la provincia, atraer inversiones y fortalecer vínculos con empresas tecnológicas y energéticas.

En ese contexto, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, expuso este lunes proyectos vinculados a la modernización de la gestión pública mediante el uso de datos, plataformas digitales y sistemas interconectados. Lo hizo en un encuentro con directivos de Amazon Web Services en la ciudad de Nueva York.

“La gestión tanto pública como privada está transitando un camino de adquisición de cada vez más datos que permitan a los administradores tomar mejores decisiones y en menor tiempo”, explicó Medele.

En ese sentido, señaló que el crecimiento del volumen de información y la creciente interconexión de los sistemas obligan a contar con infraestructura tecnológica capaz de procesarla y resguardarla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2031070082714030365&partner=&hide_thread=false NEUQUÉN SE MUESTRA AL MUNDO



Participamos junto a los gobernadores @WeretilneckOK, @NachoTorresCH, @ClaudioVidalSer y @JPValdesok del panel organizado por @ASCOA para intercambiar miradas sobre la actualidad de la producción en nuestro país, como parte de la #ArgentinaWeek.



Hoy… pic.twitter.com/37ENWZ3AHS — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 9, 2026

El funcionario detalló que estos desarrollos pueden aplicarse en múltiples áreas del sector público, como portales de servicios al ciudadano, sistemas de impuestos, registros administrativos o plataformas para la gestión de datos vinculados al transporte y la energía, además de herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

Medele destacó además, la importancia de avanzar en este proceso garantizando la soberanía y seguridad de la información. Amazon cuenta con trayectoria en acompañar a empresas públicas y privadas en las distintas etapas de este camino que ponen a disposición de la provincia de Neuquén.

“Es un camino que la provincia debe recorrer para mantener actualizada su capacidad de responder a una demanda creciente y seguiremos explorando este tipo de proyectos”, sostuvo.

La reunión formó parte de la gira institucional que el gobernador Figueroa y sus ministros desarrolla esta semana en Estados Unidos, con encuentros de empresarios, organismos financieros y compañías tecnológicas para posicionar a Neuquén como destino de inversiones.