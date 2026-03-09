Con agenda propia, Rolando Figueroa promociona a Neuquén en Estados Unidos

Participó de un encuentro organizado por el Consejo de las Américas. Compartió la actividad con sus pares de Río Negro y Chubut, entre otros gobernadores.

El gobernador Rolando Figueroa expuso este lunes en Estados Unidos sobre las oportunidades de inversiones para el desarrollo de la provincia del Neuquén. Fue durante un evento que organizó el Consejo de las Américas (Council of the Americas) en Nueva York, como parte de la “Argentina Week” .

Se trata de la primera actividad vinculada a la promoción de inversiones que el mandatario provincial desarrolló como parte de su agenda en Estados Unidos. Figueroa compartió un panel con los gobernadores Alberto Weretilneck (de Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Un segundo panel de mandatarios provinciales estuvo a cargo de Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba); y Alfredo Cornejo (Mendoza). Las palabras de bienvenida las pronunciaron la presidenta y CEO del Consejo de las Américas, Susan Segal y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El gobernador neuquino viajó con una “agenda propia”, orientada a fortalecer vínculos con el sector privado y promover nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia. Explicó que además de las posibilidades para invertir en gas y petróleo, “también queremos interesar a cadenas para desarrollar la hotelería en la provincia”.

En su exposición, Figueroa destacó que Neuquén es una provincia con historia en la producción de hidrocarburos: “Desde 1918 trabajamos con el petróleo, posteriormente comenzamos con el gas. Pasamos de trabajar con los yacimientos convencionales a los no convencionales”.

Nuevo horizonte

“Ahora ya estamos generando un nuevo horizonte de poder edificar y concretar las bases para los nuevos proyectos de GNL, que son tan importantes para el desarrollo de Argentina”, remarcó.

“La Argentina era un país con petróleo y hoy estamos siendo un país petrolero”, dijo Figueroa y consideró que en ello “tiene mucho que ver lo que está sucediendo en nuestra Patagonia, fundamentalmente en Neuquén y Río Negro”.

El gobernador señaló que en la Argentina “pasamos de un paradigma de escasez que teníamos hace algunos años, a un paradigma de la abundancia en el gas y en el petróleo”. Dijo que primero se trabajó en la sustitución de importaciones y luego en la exportación a países de Latinoamérica. “Esto nos quedó chico y comenzamos a trabajar para llegar con ductos hacia algún puerto”, indicó y destacó la importancia de “la salida al mundo a partir de puertos patagónicos”.

Sostuvo que Neuquén es “una provincia que da mucha previsibilidad jurídica” y remarcó que “estamos muy concentrados en hacia dónde queremos llevar el flujo de las inversiones”. “Sabemos que tenemos una ventana de tiempo para poder monetizar nuestro subsuelo”, añadió y señaló que “esa ventana de tiempo requiere atraer inversores”.

Figueroa destacó la importancia de la incorporación de los proyectos de upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y expresó que “se reduce la alícuota de impuestos al igual que tiene Estados Unidos, rebaja 10 puntos el impuesto a las ganancias, permite tomarse el impuesto al valor agregado y tomar amortización acelerada. Hace mucho más competitivo todo este trabajo que estamos haciendo con el oil and gas”.

También remarcó la relevancia de la “sustentabilidad social” y de la presencia de un “Estado eficiente, que provee bienes y servicios públicos de mucha calidad”. Además, sostuvo que “Neuquén redujo en estos dos años la deuda pública en más de un 38%”.

Interés internacional

“Esto no es un desafío político, va mucho más allá. Tenemos un desafío generacional y ojalá se puedan sumar a concretar de una vez por todas a hacer grande a nuestra Argentina”, indicó.

Figueroa se refirió al interés internacional por la Cuenca Neuquina y señaló que empresas vinculadas a la cuenca Permian, en Estados Unidos, están comenzando a mirar con mayor atención el desarrollo neuquino. “Hemos demostrado que tenemos una roca de primera clase a nivel mundial y además estamos generando una zona libre de conflictos, con sustentabilidad social y cuidado ambiental”, afirmó.

Como parte de su agenda en Estados Unidos, Figueroa participará de exposiciones y encuentros junto con otros gobernadores y en presentaciones de funcionarios del gobierno nacional. La agenda incluirá también reuniones entre mandatarios provinciales para fortalecer una mirada federal sobre el desarrollo productivo del país.